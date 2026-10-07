باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از آغاز هفته ملی کودک از روز ۱۶ مهرماه خبر داد و گفت: این هفته با هدف ارج نهادن به مقام کودک و جایگاه او به عنوان آینده‌ساز واقعی نظام اجتماعی، در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های طراحی‌شده در حوزه‌های مختلف توانبخشی، امور خانواده، مشاوره، فوریت‌های اجتماعی و دفتر کودکان، فرادفتری و با مشارکت تمام ارکان سازمان و همکاران استانی اجرا می‌شود. از همه استان‌ها خواسته شده برنامه‌های شاد و مفرحی برای کودکان تدارک ببینند.

وی با اشاره به برگزاری کمپ دورهمی در استان تهران گفت: در این برنامه، کودکان علاوه بر تجربه لحظات خوش و فارغ از دغدغه‌های درسی، مهارت زندگی کردن در کنار یکدیگر را می‌آموزند. بازی‌های تعریف‌شده نیز به رشد شناختی، عاطفی و ادراکی کودکان کمک می‌کند. مشابه این برنامه در تمام استان‌ها اجرا خواهد شد.

الوند از برقراری دوره‌های ملاقات کودکان تحت سرپرستی مراکز شبه‌خانواده با اعضای واجد صلاحیت خانواده‌شان در این ایام خبر داد و افزود: برنامه «دست‌های مهربانی» امسال در ۱۰۰ مرکز کودکان ۷ تا ۱۲ سال عملیاتی شده است. هدف این برنامه، ترمیم بنیان‌های عاطفی کودکان و احیای مفهوم معنوی و اجتماعی پدربزرگ و مادربزرگ، و انتقال تجربه بین‌نسلی است. در این طرح، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های توانمند، سرزنده و دارای مهارت، به صورت مستمر یک روز در هفته در کنار تیم مراقبت و کودکان قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تصریح کرد: همه مراکز مشاوره در این ایام خدمات رایگان به کودکان و نوجوانان جامعه هدف، به‌ویژه خانواده‌های آسیب‌دیده، ارائه می‌دهند. غربالگری‌های رفتاری و سلامت جسمی کودکان در تمام استان‌ها اجرا می‌شود، مراکز استعدادیابی برنامه‌های شناسایی استعداد کودکان در رشته‌های هنری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی را برگزار می‌کنند و برنامه‌های ورزشی و دورهمی خانوادگی نیز برای جامعه هدف در نظر گرفته شده است.

الوند با تأکید بر اینکه کودکان فارغ از جنسیت، مذهب، سن، خانواده و طبقه اجتماعی باید شاد باشند و درگیر طبقه‌بندی‌های نظام اجتماعی نشوند، گفت: اگر این نگاه حاکم باشد، کودکان سالم امروز می‌توانند آینده‌سازان سالم جامعه باشند.

وی درباره وضعیت تحصیل کودکان تحت سرپرستی دفتر امور کودکان و نوجوانان گفت: از لحظه ورود به سیستم مراقبت شبانه‌روزی، تحصیلات آنها در بخش دولتی و غیردولتی به صورت رایگان و با هزینه دولت انجام می‌شود. در صورت نیاز، معلمان تقویتی به صورت رایگان در مراکز یا از طریق مراکز طرف قرارداد مانند آموزش‌های قلم‌چی در اختیار آنها و خانواده‌های تحت پوشش قرار می‌گیرد.

الوند افزود: در دفتر امور کودکان، روی چهار مهارت سرمایه‌گذاری شده و از سال ۱۴۰۴، تمام کودکان و نوجوانان بالای ۱۲ سال موظف‌اند با اعتبارات سازمان، دو مهارت را بیاموزند. در افق ۴ تا ۵ سال آینده که وارد زندگی مستقل می‌شوند، هر فرد باید یک مهارت حرفه‌ای، یک مهارت هنری، یک مهارت فرهنگی و یک مهارت ورزشی یا آموزشی داشته باشد؛ از جمله یادگیری یک زبان خارجی، یک رشته ورزشی، مهارت‌های معنوی مانند قرآن، نویسندگی یا مجری‌گری، و مهارت‌های شغلی. این آموزش‌ها به آنها کمک می‌کند اعتبارات دریافتی را به درستی سرمایه‌گذاری کرده و به توسعه فردی، اجتماعی و بهبود شرایط زندگی خود و جامعه کمک کنند.