باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمهدی حسینی فرماندار شهرستان آبیک در حاشیه بازدید از واحد صنعتی تدبیر کالای جم که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، گفت: برنامه بازدید‌های چهارشنبه‌های صنعت با هدف بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و رفع موانع پیش روی آنها در استان قزوین اجرا می‌شود و در شهرستان آبیک نیز این موضوع به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی افزود: بخشی از واحد‌های صنعتی شهرستان در زمینه تامین مواد اولیه و بخشی دیگر نیز در تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای واردات با مشکلاتی مواجه هستند که تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه این موانع برطرف شود.

فرماندار آبیک به یکی از طرح‌های مهم و بزرگ تولیدی شهرستان در حوزه داروسازی که از ظرفیت بالایی نیز برخوردار بوده و می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی و تولیدی منطقه ایفا کند، اشاره کرد و افزود: در جلسات گذشته که در استانداری برگزار شد، موانع و نیاز‌های این واحد مورد بررسی قرار گرفت و برای تأمین منابع مالی نیز به ۲ بانک معرفی شدند که خوشبختانه بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شده است.

وی بیان کرد: این پروژه اکنون در مسیر تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد، اما به دلیل شرایط و مسایل ناشی از جنگ اخیر، برخی فرآیند‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده با تاخیر مواجه گردید ه و تلاش مجموعه مدیریت شهرستان و استان این است که موانع باقی‌مانده طرح هرچه سریع‌تر برطرف شود تا این پروژه بزرگ در حوزه داروسازی به مرحله بهره‌برداری برسد.

سرمایه‌گذاری ۲ همتی برای احداث کارخانه داروسازی در آبیک؛ بهره‌برداری فاز نخست تا پایان امسال

مدیر پروژه شرکت تدبیر کالای جم نیز در این بازدید از سرمایه‌گذاری حدود ۲ همتی از سوی بخش خصوصی برای احداث این مجموعه داروسازی در شهرستان آبیک خبر داد و گفت: فاز نخست این واحد در صورت رفع موانع موجود، تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و با تکمیل طرح، ۲۰۰ فرصت شغلی جدید در سطح منطقه ایجاد خواهد شد.

مرتضی استوار افزود: این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۲ هکتار در حال احداث است و زیربنای آن به حدود ۲۵ هزار متر مربع در چهار طبقه می‌رسد.

وی افزود: طبقه زیرزمین این مجموعه به بخش‌هایی از جمله رختکن و امکانات مربوط به پرسنل اختصاص دارد، طبقه همکف شامل انبار‌ها و بخش تولید، طبقه نخست آزمایشگاه و بخش‌های تولید پیش‌بینی شده و طبقه دوم نیز به بخش‌های اداری و ستادی اختصاص خواهد داشت.

استوار با اشاره به حوزه فعالیت این مجموعه داروسازی ادامه داد: در این کارخانه امکان تولید دارو‌های پرخطر با سطح OEB کلاس پنج نیز پیش‌بینی شده که در گروه دارو‌های با سطح خطر بالا قرار می‌گیرند.

وی در خصوص محصولات پیش‌بینی‌شده در این کارخانه اضافه کرد: تولید دارو‌های حوزه قلب و عروق، تنفسی، کودکان و همچنین دارو‌های مرتبط با حوزه بیماران روان و اعصاب در برنامه این مجموعه قرار دارد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت شرکت در بازار دارویی کشور، تاکید کرد: این شرکت سال‌هاست در بازار دارویی فعالیت دارد و در زمینه تولید قراردادی نیز فعال بوده، با راه‌اندازی کارخانه، بخش عمده محصولات مورد نیاز مجموعه در کارخانه خود شرکت تولید و پس از آن به بازار عرضه خواهد شد.

مدیر پروژه شرکت تدبیر کالای جم توسعه بازار‌های صادراتی را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: از ابتدا در طراحی و ساخت این مجموعه، موضوع صادرات نیز مورد توجه قرار گرفته و کانسپت پروژه، الزامات فنی و استاندارد‌های مورد استفاده براساس الزامات و استاندارد‌های جهانی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: هدف این است که این مجموعه علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، در آینده بتواند به بازار‌های خارج از کشور نیز ورود کرده و ظرفیت صادرات محصولات دارویی را فراهم کند.

منبع: فرمانداری قزوین