وزیر نیرو، در بدو ورود به افغانستان با اشاره به اشتراکات زبانی و فرهنگی دو کشور، هدف از این سفر را مذاکرات دوجانبه با مقامات وزارت آب و و انرژی و بازدید از پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه افغانستان و گسترش همکاری‌های فنی و مهندسی با همسایگان از جمله افغانستان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در بدو ورود به افغانستان، با اشاره به اشتراکات تاریخی، زبانی و فرهنگی دو ملت، اظهار داشت: ایران و افغانستان دو کشور هم‌زبان و دارای فرهنگ مشترک هستند و این اشتراکات، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف فراهم می‌کند.

وزیر نیرو با تشریح اهداف سفر خود گفت: ضرورت داشت برای مذاکره و دیدار با مقامات حوزه آب و انرژی سفری به کابل داشته باشیم و بازدید از پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه افغانستان و گسترش همکاری‌های فنی و مهندسی با همسایگان از جمله افغانستان، از مهم‌ترین اهداف این سفر است.

علی‌آبادی با اشاره به وضعیت تبادلات ا میان دو کشور تصریح کرد: در حال حاضر امکان صدور خدمات فنی و مهندسی بین دو کشور صورت می‌گیرد و به دنبال افزایش آن هستیم و فرصت خوبی برای گسترش این همکاری‌ها مهیا شده است.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: ایران ، افغانستان ، وزارت نیرو
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