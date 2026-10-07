باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در حالی که نسل امروز میان دنیای دیجیتال و بحران‌های اضطراب آینده در نوسان است، افتتاحیه بین‌المللی بارگاه شمس تبریزی در شهر تاریخی خوی، فراتر از یک رویداد ساده، پیام بیداری و بازگشت به اصالت را به گوش جهانیان می‌رساند.

دکتر سونیا حسن‌دایی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، با تحلیل پیوند میان میراث مادی و معنوی این منطقه، معتقد است این افتتاحیه می‌تواند با ایجاد جغرافیای معنویت و پیوند میان سنت و مدرنیته، نقش مهمی در دیپلماسی فرهنگی و شکوفایی گردشگری ادبی ایفا کند.

دکتر سونیا حسن‌دایی در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما شمس تبریزی را در یک کلمه «بیداری» توصیف کرد.

وی اظهار داشت: شمس به انسان می‌آموزد که چگونه از لایه‌های خودخواهی و غرور عبور کرده و با پاکسازی آینه‌ی قلب، به حقیقت معنوی دست یابد. او مسیری برای شکوفایی درونی می‌سازد که انسان را از خودساختگی‌های اجتماعی رها می‌کند.

وی با اشاره به بحران‌های روانی نسل امروز، از جمله احساس تنهایی عمیق در میان ارتباطات دیجیتال، پیام اصلی بارگاه شمس را اتصال معنوی و بازگشت به اصالت دانست.

به گفته دکتر حسن‌دایی، این بناهای تاریخی و آموزه‌های کهن، فرصتی برای نسل جدید هستند تا به جای نقل‌قول‌های سطحی از کتاب‌ها، به سمت شهود و تجربه مستقیم حرکت کنند و با تسلیم آگاهانه، حقیقت را در لحظه حال کشف نمایند.

دکتر حسن‌دایی با تحلیل اهمیت افتتاح این بارگاه در شهر خوی، بر نقش استراتژیک این منطقه در جغرافیای معنویت تأکید کرد.

وی افزود: خوی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به عنوان گذرگاه تمدنی و مرکز تردد عارفان، پیوندی عمیق میان تاریخ و معنویت دارد. برگزاری چنین رویدادهای بین‌المللی می‌تواند با الگوبرداری از تجربه‌ی آرامگاه مولانا در قونیه، هم موجب رشد اقتصادی از طریق توریسم فرهنگی شود و هم میراث ادبی ایران را در سطح جهانی معرفی کند.

در پایان، وی بر هم‌افزایی زبان‌ها و روایت‌های فرهنگی در خوی تأکید کرد و گفت: این افتتاحیه، نقطه تلاقی سنت‌های مذهبی و مدرنیته و همچنین تلفیقی از سنت‌های مختلف در منطقه آذربایجان است که می‌تواند به عنوان ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی و احیای هویت ملی عمل کند.