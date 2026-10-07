باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۱۵۳ هزار و ۹۱۹ واحد در سطح ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۶ هزار و ۴۷۱ واحد در سطح ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فملی، فارس و تابان بیشترین تاثیر و سه نماد تابان، وبملت و داروند پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش هزار و ۱۰۸ واحد در سطح ۶۴ هزار و ۴۴۷ واحد قرار گرفت؛ فزر، آریا و کگهر بیشترین تاثیر و سه نماد لبن، فزر و فنقره پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه بانک‌ها و فلزات اساسی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.