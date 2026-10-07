مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان گفت: این شرکت با اجرای ۶ هزار سامانه خورشیدی حمایتی، رتبه نخست کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی پشت بامی را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد رئیسی اظهار داشت: این شرکت با توسعه و گسترش نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی، گامی مؤثر در مسیر تولید برق پاک، توانمندسازی اقشار کم‌درآمد و تقویت زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر برداشته است.

وی ادامه داد: این طرح علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید برای تولید برق، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها، تقویت ماندگاری جمعیت در مناطق کمتر برخوردار، بهبود ولتاژ و کاهش تلفات شبکه را فراهم می‌کند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در حال بهره‌برداری استان ۴۴ هزار و ۷۹۷ کیلووات است و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی نیز ۳۰ هزار و ۳۶۲ کیلووات اعلام شده است.

شرکت توزیع برق استان 

برچسب ها: شرکت توزیع برق ، نیروگاه خورشیدی
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