باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیسی اظهار داشت: این شرکت با توسعه و گسترش نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی، گامی مؤثر در مسیر تولید برق پاک، توانمندسازی اقشار کم‌درآمد و تقویت زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر برداشته است.

وی ادامه داد: این طرح علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید برای تولید برق، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها، تقویت ماندگاری جمعیت در مناطق کمتر برخوردار، بهبود ولتاژ و کاهش تلفات شبکه را فراهم می‌کند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در حال بهره‌برداری استان ۴۴ هزار و ۷۹۷ کیلووات است و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی نیز ۳۰ هزار و ۳۶۲ کیلووات اعلام شده است.

شرکت توزیع برق استان