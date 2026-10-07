باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علی نفیسی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد گفت: از ابتدای مهر ماه امسال، ۴۴۴ تن کیوی تولیدی این شهرستان به کشور‌های مختلف صادر شده که این میزان صادرات، ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته است.

او در تشریح جزئیات این صادرات، افزود: سهم کشور‌های مقصد از این میزان صادرات به ترتیب شامل امارات متحده عربی ۳۲۵ تن، پاکستان ۷۵ تن، قزاقستان ۲۳ تن و عراق ۲۱ تن بوده است.

نفیسی با اشاره به اهداف پیش‌رو در این حوزه، گفت: توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه کیوی، از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد است و برنامه‌ریزی لازم برای افزایش سهم این محصول در بازار‌های هدف صورت گرفته است.

او در پایان با تأکید بر اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی، افزود: صادرات کیوی علاوه بر ارزآوری برای کشور، نقش بسزایی در حمایت از کشاورزان منطقه، افزایش درآمد آنان و رونق اقتصادی بخش کشاورزی دارد. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد با ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای، از تولیدکنندگان این محصول حمایت همه‌جانبه می‌کند تا زمینه تنظیم بازار و افزایش صادرات بیش از پیش فراهم شود.