مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین از تخصیص ۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۱۸۷ طرح هادی روستایی در سال مالی ۱۴۰۴ این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین با هدف ساماندهی کالبدی و ارتقای زیرساخت‌های روستایی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای سال مالی جاری در دستور کار قرار داده و در سالروز گرامیداشت روز روستا و عشایر، با توجه به اهمیت نقش روستا‌ها در امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور، نگاه ویژه نهاد‌های دولتی به بازسازی و نوسازی این مناطق معطوف شده است.

در استان قزوین، با وجود چالش‌های اقلیمی و برخی آسیب‌های تاریخی نظیر جنگ‌های گذشته، بنیاد مسکن با نگاهی استراتژیک، فرآیند گذار از روستا‌های سنتی به روستا‌های مدرن و استاندارد را با اتکا به اعتبارات مصوب و هماهنگی با مسئولان ارشد استان دنبال می‌کند.

این مسیر نه تنها آسفالت و جدول‌گذاری ساده بلکه شامل بازسازی هویت کالبدی روستاها، مدیریت آب‌های سطحی و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی بوده است تا با بهبود شرایط معیشتی و زیستی، امکان ماندگاری جمعیت در روستا‌ها فراهم شود، در همین خصوص اصغر گونجی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین طی گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا، چشم‌انداز جدیدی از آبادانی روستا‌های قزوین را ترسیم کرده که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به اهمیت روز روستا، آخرین وضعیت اعتبارات و طرح‌های عمرانی بنیاد مسکن در سطح استان قزوین را چگونه ارزیابی می‌کنید.

با نگاهی ویژه به توسعه و عمران روستایی در سال جاری، برنامه‌های اجرایی گسترده‌ای را آغاز کرده‌ایم، در سال مالی ۱۴۰۴، اجرای ۱۷۸ طرح هادی و عمران روستایی استان در دستور کار قرار گرفت که نشان‌دهنده تعهد ما به توسعه پایدار بود و از نظر اعتباری نیز خوشبختانه با حمایت‌های همه‌جانبه، ۲ هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال برای حوزه توسعه روستایی در استان مصوب گردید.

نکته حایز اهمیت این است که ما توانستیم حدود ۸۵ درصد از این اعتبار، یعنی ۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال را به‌صورت قطعی دریافت کنیم، این سطح از تخصیص اعتبار، فرصتی استثنایی برای ما فراهم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری در اجرای طرح هادی ۱۷۸ روستای سطح استان، فعالیت‌های عمرانی خود را پیش بگیریم، به‌طور میانگین برای هر روستا حدود ۱۲۶ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد که این مبلغ می‌تواند پروژه‌های متنوعی را پوشش دهد.

این اعتبارات دقیقا در چه قالب‌هایی و برای چه فعالیت‌های عمرانی در روستا‌ها هزینه می‌شود.

تمرکز اصلی ما برروی بهبود کالبد روستا و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان است، این اعتبارات در قالب طیف وسیعی از اقدامات عمرانی از جمله اجرای طرح‌های هادی، بهسازی معابر، عملیات زیرسازی و آسفالت، سنگفرش کردن پیاده‌رو‌ها و معابر و همچنین ساخت دیوار‌های سنگی برای تثبیت خاک و زیبایی بصری، هزینه می‌شود.

هدف ما این است که روستا از نظر زیرساختی، کمترین فاصله را با استاندارد‌های شهری داشته باشد، همچنین نباید از نقش مهم همکاری‌های بین‌بخشی غافل شد؛ ما با هماهنگی مطلوب مسئولان ارشد استان و شهرستان‌ها، موفق شدیم از طریق اعتبارات قیر رایگان، حدود ۷۱۸ میلیارد ریال را به ۹۹ روستا اختصاص دهیم که منجر به اجرای ۴۴۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت گرم شد، این یعنی اینکه ما در کنار طرح‌های اصلی به دنبال حل مشکلات جزیی‌تر و ملموس‌تر روستاییان نیز هستیم.

یکی از حوزه‌های حساس کار شما، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ است؛ وضعیت بازسازی روستای تَتَنک را در سال جاری چگونه ارزیابی می‌کنید.

این روستا برای ما فراتر از یک پروژه عمرانی ساده است؛ این روستا نمادی از آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر بود که وظیفه داشتیم تا به طور جدی و تمام وقت ردپای آسیب‌های وارده را پاک کرده و روستا را به مکانی امن برای زندگی تبدیل کنیم، در سال جاری نیز تمرکز ویژه‌ای برروی تکمیل چرخه بازسازی این روستای جنگ‌زده داشتیم تا جایی که با اختصاص ۴۸ میلیارد ریال اعتبار، تلاش کردیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نیاز‌های اساسی اهالی را برآورده کنیم.

در این پروژه، علاوه بر احداث ۱۲ واحد مسکونی، تمرکز ویژه‌ای بر مدیریت آب‌های سطحی و جلوگیری از فرسایش معابر داشتیم که از طریق اجرای عملیات جدول‌گذاری و آسفالت ۴۵۰ متر مربع از معابر اصلی انجام شد، ما می‌دانیم که ساکنان این روستا چه سختی‌هایی را پشت سر گذاشته‌اند، لذا تلاش می‌کنیم با انجام عملیات زیرسازی به مساحت سه هزار مترمربع و آسفالت سه هزار مترمربع از معابر، شرایط را برای یک زندگی باکیفیت فراهم کنیم.

آیا اجرای این طرح‌ها تاثیر مستقیمی بر جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها دارد.

یکی از اهداف استراتژیک بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های هادی، مقابله با پدیده مهاجرت از روستا به شهر است، وقتی زیرساخت‌های یک روستا از جمله معابر استاندارد، دسترسی مناسب و کیفیت زیستی، ارتقا یابد، انگیزه ساکنان برای ماندگاری در زادگاه خود افزایش می‌یابد، ما می‌دانیم که مهاجرت روستاییان منجر به تخلیه سکونتگاه‌های کشاورزی و آسیب به امنیت غذایی کشور می‌شود و از این رو با ساماندهی کالبدی روستا‌ها به واقع در حال ایجاد بستری هستیم که روستا‌ها بتوانند به عنوان قطب‌های توسعه در مناطق خود عمل کنند، اگر کیفیت زندگی در روستا به سطح قابل قبولی برسد، روند مهاجرت به سمت کلان‌شهر‌ها به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

با توجه به حجم بالای پروژه‌ها، بزرگترین چالش‌های شما در مسیر اجرای این طرح‌ها در سطح استان قزوین چیست.

بزرگترین چالش ما، مدیریت زمان و هماهنگی دقیق میان منابع مالی و نیاز‌های متغیر روستاییان است، با توجه به اینکه هر روستا با ویژگی‌های جغرافیایی و نیاز‌های خاص خود رو‌به‌رو است، طراحی یک الگوی واحد دشوار است، اما با سیستم‌سازی و تخصیص دقیق بودجه، تلاش می‌کنیم این چالش را مدیریت کنیم و همچنین، نظارت بر کیفیت اجرای پروژه‌ها در مناطق پراکنده جغرافیایی، همواره یکی از اولویت‌های ما محسوب می‌شود تا اطمینان لازم به دست آید که اعتبارات تخصیص‌یافته، دقیقا به شکلی استاندارد و ماندگار در زیرساخت‌های روستا هزینه شده است.

در پایان چه پیامی برای اهالی روستا‌ها و مسوولان محلی در سالروز روز روستا دارید.

به اهالی محترم روستا‌های استان قزوین می‌گوییم که بنیاد مسکن در کنار شماست و تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح رفاه شما به کار خواهد گرفت، ما با نگاهی آینده‌نگرانه، به دنبال ساخت روستا‌هایی هستیم که هم از نظر کالبدی و هم از نظر اجتماعی، پایداری خود را حفظ کنند و همچنین از مسوولان ارشد استان و شهرستان‌ها بابت همراهی و حمایت‌هایشان در تسهیل فرآیند اجرای طرح‌های هادی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده تشکر می‌کنم، بی‌شک این همکاری‌های دوجانبه، کلید اصلی موفقیت ما در رسیدن به هدف آبادانی و شکوفایی روستا‌های استان قزوین است.

منبع: ایرنا