باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مورد برخی اظهار نظر‌ها از فوتبالی‌ها گفت: من قبلا هم گفتم هوادار فوتبال هستم و شناخت خوبی روی فوتبال دارم، اما فقط هوادار فوتبال هستم و آقایان نترسند من جای هیچکس را نمی‌گیرم.



وی ادامه داد: من صحبتی در مورد فوتبال کردم کفتن این تهدید ها یک فرصت است و باید از آن استفاده کنیم اما از قدیم گفتن چوب را برداری... من سابقه فوتبالم از همه این آدم‌ها بیشتر است پدرم از سال ۱۳۳۰ بازی می‌کرده است و من در دهه ۶۰ یک فوتبال از دستم در نمی‌رفته است من هنوز استوک های فوتبالم را دارم آن زمان استادیوم می رفتم و گردو می‌فروختم، چون وضعمان خوب نبود و بازی را هم نگاه می‌کردم می‌توانید از ناصر محمد خانی، حسین عبدی بپرسید این را یکبار به کرمانی مقدم هم گفتم که زمانی که در آسیا بازی داشتند من آنجا گردو می‌فروختم.



دبیر ادامه داد: می‌دانم تک تک این آدم‌ها کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند حالا با تک تک این آدم‌ها کار دارم و گذاشتم برای بعد از مسابقات جهانی فکر نکنند من سکوت کردم حواسم نیست خوب می‌شناسمشان، صد بار گفتم آقایان صحبت‌های من را از اینترنشنال نبینید از رسانه‌های داخلی ببینید. شنیدم برخی از دوستان گفتند دبیر سرش در کار خودش باشد، بله من سرم در کار خودم است و کار من مشخص است من در مورد فوتبال حرفی نزدم من از اون‌ها طرفداری کردم و هنوزم طرفدارشان هستم چرا حرفی می‌زنید که بعد بیایید زنگ بزنید عذر خواهی کنید حداقل جوری زندگی کنید که مجبور نباشید عذر خواهی کنید.



وی افزود: مردم که روزشان به فوتبالی‌ها نمی‌رسد من گفتم مجلس و دولت دارند کوتاهی می‌کنند بیایند و مشخص کنند چه چیزی از فوتبال می‌خواهند. بله ما در کشتی مقام دوم در جهان را باخت می دانیم اما شما حضور در 5 تیم آسیا آمال و آرزوی شماست . به هر حال من هنوز هم طرفدار فوتبال هستم و باز هم اعلام می کنم آقایان نترسند من جای کسی را نمی گیرم.