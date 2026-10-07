رئیس فدراسیون کشتی در تازه‌ترین اظهاراتش فدراسیون نشینان فوتبال را تهدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مورد برخی اظهار نظر‌ها از فوتبالی‌ها گفت: من قبلا هم گفتم هوادار فوتبال هستم و شناخت خوبی روی فوتبال دارم، اما فقط هوادار فوتبال هستم و آقایان نترسند من جای هیچکس را نمی‌گیرم.

وی ادامه داد: من صحبتی در مورد فوتبال کردم کفتن این تهدید ها یک فرصت است و باید از آن استفاده کنیم اما  از قدیم گفتن چوب را برداری... من سابقه فوتبالم از همه این آدم‌ها بیشتر است پدرم از سال ۱۳۳۰ بازی می‌کرده است و من در دهه ۶۰ یک فوتبال از دستم در نمی‌رفته است من هنوز استوک های فوتبالم را دارم آن زمان استادیوم می رفتم و گردو می‌فروختم، چون وضعمان خوب نبود و بازی را هم نگاه می‌کردم می‌توانید از ناصر محمد خانی، حسین عبدی بپرسید این را یکبار به کرمانی مقدم هم گفتم که زمانی که در آسیا بازی داشتند من آنجا گردو می‌فروختم.

دبیر ادامه داد: می‌دانم تک تک این آدم‌ها کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند حالا با تک تک این آدم‌ها کار دارم و گذاشتم برای بعد از مسابقات جهانی فکر نکنند من سکوت کردم حواسم نیست خوب می‌شناسمشان، صد بار گفتم آقایان صحبت‌های من را از اینترنشنال نبینید از رسانه‌های داخلی ببینید. شنیدم برخی از دوستان گفتند دبیر سرش در کار خودش باشد، بله من سرم در کار خودم است و کار من مشخص است من در مورد فوتبال حرفی نزدم من از اون‌ها طرفداری کردم و هنوزم طرفدارشان هستم چرا حرفی می‌زنید که بعد بیایید زنگ بزنید عذر خواهی کنید حداقل جوری زندگی کنید که مجبور نباشید عذر خواهی کنید.

وی افزود: مردم که روزشان به فوتبالی‌ها نمی‌رسد من گفتم مجلس و دولت دارند کوتاهی می‌کنند بیایند و مشخص کنند چه چیزی از فوتبال می‌خواهند. بله ما در کشتی مقام دوم در جهان را باخت می دانیم اما شما حضور در 5 تیم آسیا آمال و آرزوی شماست . به هر حال من هنوز هم طرفدار فوتبال هستم و باز هم اعلام می کنم آقایان نترسند من جای کسی را نمی گیرم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، تیم ملی کشتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم
۲۲:۱۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
مانمیدونیم چراهمیشه حق باهاشونه چه گلی به سرملت زدن اینقدرتوقعاتشون زیاده ازبس پول یامفت گرفتن هرجوردلشون خواست رفتارکردن پارتیهای شبانه وووووخلاصه همه جوره حق به جانبن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
رسول
۱۸:۰۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
پهلوان فقط خادم وسلام
۸
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
همتون مشکل دارید چه فوتبال چه کشتی
فساد همه جا رو برداشته لطفا از خودت تعریف نکن
بعدا گند همه چیز در میاد البته الانم دراومده بوش همه جا رو برداشته
۹
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
احسنت
خدا حفظت کنه
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
کاش چارتا مدیر تراز مثل آقا علیرضا تو فوتبال داشتیم
۲۸
۷۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
سعی کن درحیطه کاری خودت حرف بزنی،اینطوری بهتر است.
۴۸
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
پعلوان دبیر دوست داریم ما پشتتیم. زنده باد دلاور مرد ایران
۲۶
۷۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بچه تهرون
۱۵:۲۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
دمت گرم پهلوون. خدا قوت
۲۴
۷۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
به مولا ، خیلی آقایی .
زندگی و جوانی ت حلال ت ، با کشتی هایی که گرفتی و مدیریتی که کردی ، آبرو ساختی برای ایران .
حتی یک درصد ش رو هم هدر ندادی .
دقیقا مقابل فوتبال فشل ، شل و پلشت ما . ادعا و زبان درازی هم دارند . کسی هم نیست بگه باید پاسخگو باشید.
۲۵
۷۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
درود به شرفت ..
۲۶
۶۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۴:۴۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
دم همه بچه های 13 آبان گرم. داش علی ولشون کن این فوتبالی‌ها رو. اینقدر پول مفت و بادآورده بیت المال و خوردن که ...
۲۴
۹۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۱۴:۳۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قراردادهایی که هر سال صفرهاشون بیشتر میشه و فوتبالی که هر سال ضعیف تر--بی افتخار تر--پرحاشیه تر--بی ادب تر-...میشه.ما مردم ایران که با این سختی اقتصادی زندگی می کنیم راضی نیستیم از بودجه مملکت این پولهارو به اینها بدن.آقای دبیر کاملا درست گفته.ایشون یک مدیر ورزشی موفقه و حرف دل ما مردم رو زده.
۸
۹۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
حالا هرچی باشه اوناهم بچه های خودمون هستن بچه های همین آب وخاک هستن زحمت می کشند تلاش می کنند کم کاری که نمی کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
درود بر علیرضا دبیر عزیزمردم
۲۵
۹۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
ولی تو تو هر رشته ای بری موفق میشی به خاطر نوع مدیریتت
۲۲
۷۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
تبریک میگم ریاست فدراسیون فوتبال رو
۲۳
۳۹
پاسخ دادن
۱۲
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