دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در پی گزارش مردمی از فردی بدون صلاحیت در یک منزل مسکونی در رشت، تزریقات ژل و بوتاکس غیرمجاز کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر زهره تیموری، مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های صورت گرفته، تیم بازرسی نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی بازرسان نظام پزشکی و مأموران کلانتری ۱۸، از یک منزل مسکونی واقع در حمیدیان رشت که به عنوان محل ارائه خدمات درمانی غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، بازدید کردند.

او افزود: در این بازدید، مشخص شد فردی بدون صلاحیت علمی و قانونی، در محیطی غیراستاندارد و بدون مجوز‌های لازم، اقدام به ارائه خدمات درمانی به شهروندان می‌کرده است.

به گفته مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تزریقات ژل و بوتاکس غیرمجاز، تجهیزات و اقلام مکشوفه در محل توسط مأموران کلانتری ۱۸ ضبط و صورتجلسه لازم تنظیم شد. پرونده فرد متخلف نیز جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

دکتر تیموری ضمن هشدار به شهروندان درباره خطرات مراجعه به مراکز و افراد بدون مجوز تأکید کرد: ارائه هرگونه خدمات درمانی تنها در مراکز دارای پروانه رسمی و توسط افراد دارای صلاحیت قانونی مجاز است و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰، واحد نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و یا تماس با پلیس گزارش دهند.

منبع: گیل وبدا