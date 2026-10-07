باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوسی فرتر در مقاله‌ای که در روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» منتشر کرده، نوشت که مراسم «۷ اکتبر» تداوم حضور مسئولان ناکامی‌های بزرگ در سمت‌های خود را آشکار کرد؛ در راس آنها بنیامین نتانیاهو، بدون عذرخواهی، پذیرش مسئولیت یا انجام تحقیق جدی هنوز سر کار است.

این نویسنده از استفاده نتانیاهو از مراسم یادبود برای نشان دادن همدردی با کشته‌شدگان و سربازان انتقاد کرده و گفت که در همین حال کابینه او بسیاری از خانواده‌ها را نادیده می‌گیرد و همچنان به احزاب حریدی امتیاز می‌دهد.

او همچنین معتقد است مخالفت نتانیاهو با تشکیل کمیته‌های تحقیق مستقل، چه درباره ۷ اکتبر و چه درباره حادثه «فلای دبی»، نشان‌دهنده ترس او از پاسخ‌گویی و تلاشش برای حفظ بقای سیاسی خود است.

این نویسنده صهیونیست ادامه داد: دوربینی که در مراسم رسمی یادبود قربانیان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که روز دوشنبه برگزار شد، در مقابل صف «شخصیت‌های محترم» حرکت می‌کرد، تصویری جمعی از یک عادت سیاسی مرگبار به اسرائیلی‌ها نشان داد.

فرتر افزود: عامل اصلی ناکامی و کشتاری که در جنوب اسرائیل رخ داد، در کنار شریک خود در مسئولیت شخصی مرگ ۴۵ یهودی در کوه میرون در سال ۲۰۲۱، بر اساس نتیجه‌گیری یک کمیته تحقیق رسمی، نشسته بود. در کنار آنها وزیری نشسته بود که مسئولیت وزارتی را برعهده دارد که مسئول حادثه سقوط یک هواپیمای مسافربری در قلب تل‌آویو است؛ حادثه‌ای که باید آن را توصیف مناسب برای فاجعه هوایی هولناکی بدانیم که هفته گذشته به‌سختی از وقوع آن جلوگیری شد.

در ادامه این گزارش آمده است: در کنار این وزیر، روسای دستگاه‌های امنیتی نیز نشسته بودند که عملکردشان در آن حادثه نیز به هیچ وجه رضایت‌بخش نبود. در میان آنها همچنین فردی حضور داشت که پس از قرار گرفتن پلیس تحت فرمان او، این نهاد را فاسد کرد؛ وزیر آموزش که نظام آموزشی را نابود کرده و سطح پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اسرائیلی را به شکلی تکان‌دهنده پایین آورده است و وزیر دادگستری که به‌طور نظام‌مند به حاکمیت قانون و نظام قضایی حمله می‌کند و متعهد شده است این روند را ادامه دهد.

فرتر نوشت: صرف باقی ماندن این افراد در سمت‌های خود، سه سال پس از ۷ اکتبر، یک ناکامی و لکه ننگی تاریخی برای جامعه اسرائیل است. همه اعضای این گروه با چهره‌هایی اندوهگین نشسته بودند، اما در درون خود پیروزی‌شان را جشن می‌گرفتند.

نویسنده ادامه داد که صهیونیست‌ها حتی پس از گذشت سه سال از بنیامین نتانیاهو، که پیش‌فرض‌های او زمینه وقوع عملیات طوفان الاقصی را فراهم کرد، حتی ذره‌ای پشیمانی، درخواست بخشش، عذرخواهی یا آمادگی برای انجام تحقیق نشنیده‌اند. حتی دروغ همیشگی او که می‌گفت «پس از جنگ، همه ما باید به پرسش‌های دشواری پاسخ دهیم، از جمله من» نیز ناپدید شده است.

فرتر با حمله به نتانیاهو گفت: او درباره ۷ اکتبر طوری صحبت می‌کند که گویی در خارج از کشور مشغول دیپلماسی عمومی است. او آنچه را رخ داده از دیدگاه ناظری خارج از وقایع توصیف می‌کند. تصادفی هم نیست که روز دوشنبه تصمیم گرفت داستان یکی از دختران جوانی را که در جشنواره نوا کشته شدند، روایت کند. تنها یک هفته پیش از آن، او رونن بار، رئیس پیشین سازمان امنیت عمومی «شاباک» را متهم کرده بود که می‌دانسته چه اتفاقی خواهد افتاد، اما عمدا از جلوگیری از برگزاری جشنواره خودداری کرده است. همه‌چیز با یکدیگر همخوانی دارد.

نویسنده صهیونیست حملات خود را به سمت احزاب حریدی نیز کشانده و گفت: وقتی مردی که فرار از سربازی حریدی‌ها را قانونی کرده است، درباره «مسئولیت متقابلی» که سربازان نظامی نسبت به یکدیگر احساس می‌کنند صحبت می‌کند و مرگ آنها را تسلیت می‌گوید، خون در رگ‌ها به جوش می‌آید. و وقتی متعهد می‌شود به جنگ، ویرانگری و کشتار ادامه دهد، می‌داند نیرو‌های ذخیره‌ای که آنها را رها کرده است همچنان به سربازی خواهند آمد و سربازان وظیفه ۱۹ و ۲۰ ساله‌ای را که به میدان نبرد می‌فرستد، همچنان خواهند جنگید؛ در حالی که همزمان قوانینی را پیش می‌برد که آنها را در میدان نبرد تنها خواهد گذاشت.

فرتر اضافه کرد: مراسم سالروز غیرسیاسی روز سه‌شنبه در پارک یارکون با هزینه‌ای حدود ۴.۵ میلیون شکل و بدون هیچ کمک از طرف کابینه برگزار می‌شود، در حالی که همین کابینه برای مطالبات احزاب حریدی ظرف مدت کوتاهی ده‌ها و صدها میلیون شکل اختصاص می‌دهد؛ رفتاری که به گفته منتقدان، بازتاب بی‌توجهی مسئولان به بیشتر خانواده‌های کشته‌شدگان و اسرا و برخورد تبعیض‌آمیز با کسانی است که در دایره نزدیکان سیاسی آن قرار ندارند.

او درباره رفتار نتانیاهو و مراسم نمادینی که برگزار شد نوشت: در مراسمی که با دقت طراحی شده است، نتانیاهو خود را فردی نشان می‌دهد که در درد و اندوه آنها شریک است و «معنای از دست دادن یک عزیز را می‌داند». اما در گزارش‌های بی‌شمار، اسرایی که زنده بازگشته‌اند و بستگان کسانی که در تابوت بازگشته‌اند، توضیح داده‌اند که چگونه کاملا نادیده گرفته شده‌اند.

این نویسنده صهیونیست در پایان تاکید کرد که نتانیاهو کشور‌هایی را که از رژیم تروریستی اسرائیل خواسته‌اند درباره ویرانی نوار غزه و تروریسم شهرک‌نشینان یهودی در کرانه باختری پاسخ ارائه کند، به دروغگویی و افترا متهم کرد. اما دروغ و افترا نان روزانه نتانیاهو هستند و این همان رویه‌ای است که او در بازگشت سیاسی خود به صحنه قدرت دنبال کرده است.

منبع: الخنادق