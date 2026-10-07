مجید گلچین سرداور برجسته و نشان سفید فدراسیون جهانی تنیس، به عنوان سردآوری در مسابقات بین‌المللی ITF J۶۰ در کشور تاجیکستان حضور یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش مازندران، همواره کانون پرورش استعداد‌های برتر در رشته‌های مختلف بوده است؛ اما امروز، این افتخار با حضوری متفاوت و در جایگاهی ویژه، رنگ و بویی بین‌المللی به خود گرفته است.

مجید گلچین، از نخبه‌ترین و توانمندترین داوران تنیس کشور که از داوران سطح بالای نشان‌سفید فدراسیون جهانی محسوب می‌شود، موفق شد با کسب صلاحیت‌های لازم، در مسابقات بین‌المللی ITF J۶۰ که در کشور تاجیکستان برگزار می‌شود، مسئولیت سردآوری را بر عهده بگیرد.

گلچین که از چهره‌های شاخص و مورد اعتماد فدراسیون جهانی تنیس در ایران است، با حضور در این میادین بین‌المللی، نه تنها افتخاری بزرگ برای استان مازندران، بلکه گامی بلند در جهت ارتقای جایگاه داوری ایران در عرصه‌های جهانی محسوب می‌شود.

حضور این داور تراز اول مازندرانی در مسابقات تاجیکستان، نشان‌دهنده کیفیت بالای آموزش‌ها و استاندارد‌های فنی ورزش استان مازندران و توانمندی کادر فنی و داوری این منطقه در رسیدن به سطوح بالای بین‌المللی است. این موفقیت، نویدبخش روز‌های روشن‌تر برای ورزش تنیس در ایران و به‌ویژه در استان مازندران خواهد بود.

برچسب ها: مسابقات تنیس ، داوران تنیس
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