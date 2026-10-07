رئیس نخستین کنگره مراقبت از مادر و نوزاد سالم در شمال کشور با اشاره به کاهش محسوس نرخ باروری در استان‌های شمالی گفت: نرخ باروری در برخی مناطق به ۰.۷ درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-یدالله زاهد پاشا رئیس نخستین کنگره مراقبت از مادر و نوزاد سالم در شمال کشور پیش ازظهر چهارشنبه در نخستین کنگره مراقبت از مادر و نوزاد سالم در دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور در بابل گفت: روند کنونی زادآوری در استان‌های شمالی، از جمله مازندران، نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی ویژه است و ادامه این وضعیت می‌تواند پیامد‌های جمعیتی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری این کنگره با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه یک آمایشی کشور افزود: توجه همزمان به سلامت مادر، نوزاد و موضوع جوانی جمعیت از محور‌های مهم این رویداد علمی است و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه تبادل دانش، تجربیات و ارائه راهکار‌های تخصصی را فراهم کند.

اولین استاد ممتاز علوم پزشکی شمال کشور، سلامت مادر و نوزاد را از مؤلفه‌های اساسی سلامت جامعه دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در این حوزه تنها به دوران بارداری و تولد محدود نمی‌شود، بلکه تأثیر مستقیمی بر سلامت نسل آینده و کیفیت زندگی خانواده‌ها دارد.

زاهد پاشا با هشدار نسبت به پیامد‌های ادامه روند فعلی کاهش زادآوری عنوان کرد: بر اساس برخی برآوردها، در صورت تداوم شرایط موجود، جمعیت کشور در افق سال ۱۴۸۰ ممکن است به حدود ۳۰ میلیون نفر کاهش پیدا کند و همین مسئله ضرورت شناسایی و رفع موانع فرزندآوری را دوچندان می‌کند.

رئیس نخستین کنگره مراقبت از مادر و نوزاد سالم در شمال کشور ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی بابل در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و شاهرود در منطقه یک آمایشی قرار دارد و تلاش شده است این کنگره بستری برای هم‌افزایی علمی و بررسی راهکار‌های مرتبط با سلامت مادر و نوزاد و جوانی جمعیت باشد.

وی با بیان اینکه این رویداد برای نخستین‌بار در بابل برگزار شده است، گفت: امیدواریم برگزاری کنگره مراقبت از مادر و نوزاد سالم در سال‌های آینده نیز به شکل دوره‌ای ادامه یابد و میزبانی آن میان دانشگاه‌های عضو منطقه یک آمایشی جابه‌جا شود.

زاهد پاشا همچنین به وضعیت نرخ باروری در استان‌های شمالی اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ باروری یکی از چالش‌های مهم جمعیتی منطقه محسوب می‌شود و در برخی مناطق این شاخص به کمتر از یک فرزند رسیده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمار‌های مطرح‌شده، نرخ باروری در شهرستان رامسر حدود ۰.۷ گزارش شده است.

وی تأکید کرد: بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل به فرزندآوری و ارائه راهکار‌های علمی و اجرایی برای حمایت از خانواده‌ها باید در کنار توجه به سلامت مادر و نوزاد دنبال شود تا بتوان بخشی از روند کاهشی جمعیت را مدیریت کرد.

نخستین کنگره مراقبت از مادر و نوزاد سالم در شمال کشور با حضور نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه یک آمایشی کشور در بابل برگزار شد و موضوعاتی در حوزه مراقبت‌های مادر و نوزاد، سلامت خانواده و جوانی جمعیتمورد بررسی قرار گرفت.

برچسب ها: نرخ باوروری ، نوزاد سالم
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نرخ باروری در برخی مناطق کشور به ۰.۷ درصد رسیده است