باشگاه خبرنگاران جوان - روسای کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و ترکمنستان در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه و به ویژه همکاری در بخش انرژی، ترانزیت و حمل و نقل تبادل نظر کردند.



فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی کشورمان، در این دیدار که در شهر آوازه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در ترکمنستان، برگزاری موفق رویدادهای بین المللی متعدد در شهر زیبای آوازه را به دولت ترکمنستان تبریک گفت.



وی همچنین سی و پنجمین سالگرد استقلال ترکمنستان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.



وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر جناب آرکاداغ رهبر ملی و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان به تهران گفت: بنده سفری را به دستور رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، به ترکمنستان انجام دادم و به دنبال آن کمیته پایش کمیسیون مشترک برای پیگیری امور در عشق‌آباد تشکیل و مقرر شد این کمیته مسائل تجاری و اقتصادی فی‌مابین، تقویت جایگاه و نقش این کمیسیون بین دولت‌ها و همکاری‌های اقتصادی دو کشور بر اساس اصول حسن همجواری و احترام متقابل را با جدیت دنبال کند.

صادق در ادامه خواستار تداوم همکاری‌های حمل و نقلی ایران و ترکمنستان شد و خاطرنشان کرد: علاقه‌مندیم با همکاری آقای مرودوف به عنوان وزیر امور خارجه و رییس ترکمنی کمیسیون اقتصادی دو کشور، این مسائل و موضوعات در چارچوب روابط دوستانه و با درک متقابل حل و فصل شود.



بنابر این گزارش، رشید مرودوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، نیز در این دیدار با اشاره به مسائل تجاری و اقتصادی دو کشور، بر تقویت نقش کمیسیون بین‌دولتی همکاری‌های اقتصادی ترکمنستان و ایران و تعهد مشترک برای ادامه توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه دوجانبه تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت