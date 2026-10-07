باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به گسترش استفاده از اسکوتر در کشور‌های مختلف جهان اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، اسکوتر به‌عنوان یکی از ابزار‌های حمل‌ونقل پاک و «میکروموبیلیتی» برای سفر‌های کوتاه‌مسافت مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: اسکوتر می‌تواند برای سفر‌های کوتاه مانند رفت‌وآمد به دانشگاه، مدرسه، باشگاه یا ایستگاه مترو جایگزین خودرو شود. با توجه به شیب‌های موجود در تهران، اسکوتر برقی نیز می‌تواند در برخی مسیر‌ها گزینه مناسبی برای شهروندان باشد.

علیمردانی هدف شهرداری تهران را توسعه شیوه‌های حمل‌ونقل پاک و کوتاه‌مقیاس عنوان کرد و گفت: باید شهروندان را به استفاده کمتر از خودرو برای سفر‌های کوتاه تشویق کنیم.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به همکاری با پلیس راهور تهران گفت: در نخستین مرحله و بنا بر درخواست پلیس، تشکیل ناوگان ۳۰۰ دستگاهی اسکوتر برای این مجموعه آغاز شده و مراحل تجهیز آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: اسکوتر به دلیل سبک بودن و امکان جابه‌جایی سریع، می‌تواند برای مأموریت‌های کوتاه و دسترسی سریع نیرو‌های پلیس مورد استفاده قرار گیرد.

علیمردانی با اشاره به توسعه «مسیر‌های سرزندگی» در تهران بیان کرد: یکی از اهداف این شبکه، ایجاد مسیر‌های اختصاصی و ایمن برای شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل پاک از جمله دوچرخه، دوچرخه برقی، پیاده‌روی و اسکوتر است.

وی تأکید کرد: اسکوتر نباید در بزرگراه‌ها یا سواره‌رو‌ها تردد کند و استفاده از این وسیله باید در مسیر‌های مجاز و با رعایت الزامات ایمنی انجام شود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین از فراهم شدن زمینه فعالیت اسکوتر‌های اشتراکی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: در برخی مسیر‌های سرزندگی، امکان اجاره اسکوتر‌های اشتراکی نیز فراهم شده است.

علیمردانی درباره حمایت از شهروندان برای خرید اسکوتر اظهار کرد: در نخستین مرحله، امکان ارائه تسهیلات برای خرید ۲ هزار دستگاه اسکوتر برای دانشجویان و جوانان فراهم شده است.

به گفته وی، برای خرید این وسایل، کمک‌هزینه و تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اسکوتر می‌تواند حدود یک تا ۲ درصد از سهم حمل‌ونقل شهری را به خود اختصاص دهد.

علیمردانی افزود: اهمیت اصلی اسکوتر در سفر‌های کوتاه‌مقیاس است و سفر‌های کمتر از پنج کیلومتر، برای مقاصدی مانند خرید، دانشگاه یا ایستگاه مترو، می‌تواند با این وسیله انجام شود.

وی درباره قیمت اسکوتر گفت: قیمت یک اسکوتر با کیفیت معمولاً حدود ۲۰۰ میلیون تومان است و بخش قابل توجهی از محصولات عرضه‌شده نیز تولید داخل هستند؛ هرچند برخی قطعات مانند الکتروموتور و باتری ممکن است از بخش‌های مختلف زنجیره تأمین تهیه شوند.

علیمردانی در پایان درباره نگرانی‌های مربوط به افزایش تصادفات تأکید کرد: در صورتی که دوچرخه و اسکوتر با سرعت مطمئن و به شکل ایمن مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند جایگزین مناسبی برای خودرو یا موتورسیکلت‌های ناایمن باشند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از این وسایل می‌تواند آنها را به گزینه‌ای ساده و نسبتاً ایمن برای سفر‌های کوتاه شهری تبدیل کند.