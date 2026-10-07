باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی راهبردی به‌منظور بررسی وضعیت منابع آب صنعتی، پایش تراز مصارف در سطح استان و ارتقای ضریب پدافند غیرعامل در تأسیسات زیربنایی، علیرضا کارگری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ استان تهران با حضور در شرکت پالایش نفت تهران با عباس محسنی نیکوگفتار مدیرعامل این شرکت پالایشی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این نشست، مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران با قدردانی از اهتمام جهادی و هماهنگی کم‌نظیر آبفای منطقه ۶ در روزهای دشوار گذشته(به‌ویژه در مدیریت بحران و همراهی دستگاه ‌های اجرایی در جریان جنگ رمضان و ایام اوج بار) خاطرنشان کرد: پایداری تولید فرآورده‌های نفتی و امنیت سوخت‌رسانی پایتخت مرهون هوشمندی، تعامل بین‌دستگاهی و پشتیبانی مداوم مجموعه‌های خدمات‌رسان نظیر آبفا در بزنگاه‌های حساس بوده است.

عباس محسنی نیکوگفتار با استقبال از گسترش طرح‌های آب بازیافتی و تأکید بر ایفای مسئولیت اجتماعی و زیست ‌محیطی پالایشگاه، به تشریح دستاوردهای فنی این شرکت در مدیریت آب پرداخت و بیان کرد:پالایشگاه تهران با پیاده‌سازی فناوری‌های بومی و تصفیه پیشرفته، پساب تصفیه‌خانه جنوب تهران را به آب تغذیه بویلرها (BFW) با کیفیت نزدیک به آب مقطر (هدایت الکتریکی زیر ۲ تا ۱۰ میکروزیمنس) تبدیل کرده است. این سامانه با پوشش نیازهای حیاتی در بخش‌های کولینگ، سرویس‌ها و آتش‌نشانی، وابستگی مجتمع به آب شرب را عملاً به صفر رسانده و به برترین الگوی بازچرخانی صنعتی در کشور بدل شده است.

در ادامه این نشست، علیرضا کارگری مدیرعامل آبفای منطقه ۶ استان تهران با اشاره به وضعیت سفره‌های زیرزمینی و لزوم بازنگری اساسی در ساختار الگوی مصرف آب استان، به ارائه آماری تفصیلی پرداخت و اظهار داشت: برخلاف باور عمومی، بخش صنعت سهم بسیار ناچیزی از منابع آبی را به خود اختصاص داده است؛ در استان تهران سهم کل صنایع تنها حدود ۴ درصد است (که این رقم در میانگین کشوری به ۲ درصد می‌رسد)، در حالی که بخش کشاورزی با اختصاص ۵۱.۵ درصد، بیش از نیمی از کل منابع آبی استان را مصرف می‌کند.

وی در تشریح سایر بخش‌های جدول تراز آب استان تهران افزود:حدود ۳ درصد از منابع آبی صرف فضای سبز شده و مابقی به بخش شرب و خانگی اختصاص دارد. در استانی چون تهران با این حجم از تراکم جمعیتی و کمبود منابع، توسعه کشاورزی سنتی اساساً امکان‌پذیر و توجیه‌پذیر نیست؛ راهبرد بنیادین ما تغییر ادبیات و جایگزینی کامل آب بازیافتی (پساب استانداردسازی‌شده) در بخش‌های صنعت، فضای سبز و تغذیه دشت‌های حاصلخیز ورامین و ری است تا منابع آب شرب برای نسل‌های آینده صیانت شود.

مدیرعامل آبفای منطقه ۶ همچنین به کارنامه موفق سال گذشته در مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت:با همراهی ستودنی شهروندان و پایش هوشمند دستگاه‌های دولتی، با وجود تنش‌های آبی و افت سطح سدها، بالغ بر ۱۱ میلیون مترمکعب در منطقه ۶ صرفه‌جویی ثبت شد. با این حال با اولویت‌بخشی به رونق تولید ملی، سهمیه پالایشگاه و بخش‌های مولد صنعتی با حساسیت کامل حفظ گردید تا هیچ‌گونه خللی به چرخه انرژی کشور وارد نشود.