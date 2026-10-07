معاون عملیات نیروی زمینی سپاه گفت: تمرکز اصلی ما در رزمایش مشترک کشور‌های عضو شانگهای، هم افزایی امنیتی و مقابله با اقدامات افراط گرایانه و مهار جدی جریان‌های خشونت طلب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یگان‌های ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با هدف تحکیم دیپلماسی دفاعی و انسجام در مهار جریان‌های خشونت‌طلب منطقه‌ای، در رزمایش بین‌المللی «اوراسیا-آنتی ترور ۲۰۲۶» به میزبانی مینسک شرکت کردند.

سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه، درباره حضور در این رزمایش و اولویت‌های عملیاتی این تمرین مشترک، گفت: تمرکز اصلی بر هم‌افزایی میان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای جهت مقابله با اقدامات افراط‌گرایانه و مهار جدی جریان‌های خشونت‌طلب است که به عنوان تهدیدی مشترک برای امنیت منطقه شناخته می‌شوند.

وی با تبیین ابعاد این رزمایش تصریح کرد: این تمرین مشترک با مشارکت ۱۴ کشور عضو و کمیته‌های تابعه سازمان همکاری شانگهای و با حضور بیش از ۱۰۰ مقام عالی‌رتبه نظامی و امنیتی به مدت سه روز در پایتخت بلاروس در حال برگزاری است.

معاون عملیات نیروی زمینی سپاه همچنین ارتقای سطح همکاری‌های امنیتی و ضدتروریستی را راهبرد اصلی ایران در این میدان تمرینی دانست و بر اهمیت تبادل تجربیات در مواجهه با تهدیدات نوین امنیتی تأکید کرد.

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در سال ۱۴۰۴ با میزبانی موفق رزمایش ضدتروریسم کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای موسوم به «سهند ۲۰۲۵»، گام مؤثری در تبلور تعهد فعال به دیپلماسی دفاعی و همکاری‌های امنیت‌محور منطقه‌ای برداشته بود که حضور امروز نیرو‌های ویژه در مینسک، در تداوم همان رویکرد راهبردی است.

منبع: سپاه پاسداران

برچسب ها: سپاه پاسداران ، شانگهای
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