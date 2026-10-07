رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبادان گفت: هزار و ۷۵۲ مورد تخلف صنفی از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بیژن بداغی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبادان گفت: از ابتدای سال جاری ۴۸۵ مورد تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی معرفی شده و ۹ پرونده نیز در زمینه قاچاق کالا برای رسیدگی به این مرجع ارسال شده است.

وی افزود: بازرسی و نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی با هدف کنترل بازار، جلوگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به صورت مستمر در سطح شهرستان انجام می‌شود.

بداغی بیان کرد: ۲ تیم بازرسی به صورت روزانه در سطح شهرستان فعالیت دارند و در کنار این تیم‌ها، گشت‌های مشترک نیز در قالب مجتمع نظارتی با حضور دستگاه‌های مرتبط در سطح بازار انجام می‌شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبادان ادامه داد: عمده تخلفات شناسایی‌شده شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت، تقلب، صادر نکردن فاکتور و عرضه کالای قاچاق بوده است.

وی با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

بداغی اظهار کرد: گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بررسی و در صورت احراز تخلف، مراحل قانونی رسیدگی به آن انجام خواهد شد.

نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و کنترل نحوه عرضه کالا و خدمات، یکی از محور‌های مستمر دستگاه‌های متولی بازار در شهرستان است و بازرسی‌های روزانه و گشت‌های مشترک برای پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

برچسب ها: تخلف صنفی ، تعزیرات حکومتی
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شناسایی هزار و ۷۵۲ تخلف صنفی در آبادان