رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۳۴.۷ هزار میلیارد تومانی در استان البرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در گزارشی از نتایج آخرین عملیات‌های بازرسی و مبارزه با کتمان درآمد، از شناسایی و احراز فرار مالیاتی گسترده یک مودی فعال در حوزه انبارداری، سردخانه، واردات و صادرات میوه و تره‌بار در استان البرز خبر داد.

وی در تشریح این موضوع گفت: بررسی اسناد و مدارک یک شخص حقوقی فعال در حوزه‌های انبارداری، سردخانه، واردات و صادرات میوه و تره‌بار در استان البرز منجر به کشف فرار مالیاتی شد. نتایج این بازرسی منجر به صدور برگ تشخیص و جرائم متعلقه برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۴۷ هزار میلیارد ریال گردید.

احمدی خاطرنشان کرد: این در حالی است که مالیات ابرازی توسط مودی مذکور در سال یادشده تنها ۱۲۵ میلیون ریال بوده است.

منبع: سازمان مالیات

برچسب ها: فرار مالیاتی ، سازمان مالیات
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