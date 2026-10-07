حجم نقدینگی در کشور از مرز ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طهماسب مظاهری کارشناس اقتصادی در برنامه رادیو اقتصاد ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه شده است که قیمت دلار در کشور اینگونه شتابان سرعت گرفته آیا نقطه توقفی بر این سرعت شتابان مفروض است ، افزود: متاسفانه نقدینگی در مملکت رشد زیادی داشته و به اعداد و ارقام بسیار بالایی رسیده است.

وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون حجم نقدینگی در کشور از مرز ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان را رد کرده است.

وی گفت: دولت فعلی و همینطور دولت‌های قبلی برای تامین هزینه‌های خود زمانی که با کاهش درآمد مواجه بودند از نزدیک‌ترین و راحت‌ترین راه یعنی خلق پول یا استفاده از ایجاد منابع حاصل از پول پرقدرت ناشی از افزایش پایه پولی استفاده می‌کردند.

وی افزود: ناگفته نماند هر دولتی اگر دچار کاهش درآمد شود می‌تواند در چارچوب مراحل قانونی از این روش استفاده کند البته در همه جای دنیا امکان استفاده از منابع حاصل از افزایش پایه پولی، پول پرقدرت یا نقدینگی بانک مرکزی آنهم با اعمال محدودیت و مقررات سنگین وجود دارد.

مظاهری اظهار داشت: منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین منبع، مرجع و ملجا مالی جهت تامین ضروریات غیر قابل صرف نظر کشور آنهم در شرایط نداشتن منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: از ابتدای تشکیل بانک مرکزی در ایران تا آخر دولت «سید محمد خاتمی» یعنی در این دوره اتفاقات و وقایع زیادی در کشور حادث شد و هر کدام از این موارد و مسائل می‌توانست موجب افزایش نقدینگی در جامعه شود.

مظاهری اظهار داشت: هر یک از دولت‌ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی جهت تامین هزینه‌های خود توجیهات خاص خود را داشته اما نقطه مشترک همه این دولت‌ها این بوده که به عنوان منبع مالی مورد استفاده برای تامین نیازهای خود به صورت بی‌رویه و بیش از حد استاندارد از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی استفاده شده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به شرایط سیاسی بین المللی عنوان کرد: شوربختانه کشور سالیان سال در معرض تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان قرار داشته است.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفت: یکی از نخستین اثرات و اهداف اعمال تحریم‌ها از سوی دشمنان گران کردن هزینه تولید و اقتصاد در کشور بوده است.

وی افزود: وقتی درآمد کم و میزان تولید کاهش پیدا می‌کند بدون شک این روند تاثیر تورمی دارد و از همه بدتر اینکه کاهش درآمد از طریق صرفه‌جویی ، عدم پرداخت هزینه و حذف هزینه‌های غیر ضروری مدیریت نشود بلکه از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برای تامین کاهش درآمد استفاده شود.

مظاهری اظهار داشت: دولت فعلی در شرایط سخت جنگی قرار دارد بنابراین هم هزینه جنگ ، هم هزینه بازسازی جنگ و همینطور اعمال تحریم‌ها از سوی دشمنان در این روزها بسیار شدید و بی‌سابقه است.

وی در ادامه یادآور شد: گذر از این شرایط مستلزم صرفه‌جویی و کم کردن هزینه‌هاست که دولت باید در این زمینه با هوشمندی گام‌های اساسی بردارد.