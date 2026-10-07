باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در سومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» تایید کرد که ۷ اکتبر ۲۰۲۳، «یک نقطه عطف تاریخی افتخارآمیز در پروژه مبارزه جاری و عنوان یک حماسه ملی غرورآفرین» بود و تاکید کرد که مقاومت «حقی مشروع تا شکست اشغالگری و آزادسازی سرزمین و اماکن مقدس» است.

این جنبش در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه منتشر کرد، گفت که نبرد «طوفان الاقصی» در سرزمین نوار غزه «معانی قهرمانی، پایداری و انسجام ملی» را مجسم کرد و باعث شد جهان پس از دهه‌ها نادیده گرفتن، همسویی و تبانی با سیاست‌های اشغالگران که به دنبال نابودی آرمان فلسطین و حق تعیین سرنوشت خود بودند، صدای مردم فلسطین را بشنود.

حماس بر افتخار خود به پایداری ملت فلسطین، فداکاری‌های آنها و پایبندی‌شان به آزادی و رهایی از اشغالگری و همچنین به قدرت، توانایی و شجاعت رزمندگان گردان‌های القسام و گروه‌های مقاومت تاکید و اعلام کرد که آنها با تکیه بر حمایت مردم و حق مقاومت در برابر اشغالگری، «افسانه ارتش شکست‌ناپذیر» (عباراتی که رژیم تروریستی اسرائیل برای ارتش خود به کار می‌برد) را در هم شکستند.

این جنبش به مردم فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی درود فرستاد و بازگشت شهروندان به خانه‌هایشان و ویرانی محله‌هایشان را گواهی بر ریشه‌های عمیق آنها در سرزمینشان و رد پروژه‌های آوارگی و پاکسازی قومی دانست.

حماس «طوفان الاقصی» را «واکنش طبیعی و اوج رنج تلخی» خواند که اشغالگران از طریق دهه‌ها تجاوز، محاصره، کشتار و سلب حقوق، علاوه بر آنچه که طرح‌هایی با هدف یهودی‌سازی سرزمین و اماکن مقدس، تعیین حاکمیت بر مسجد الاقصی و بدرفتاری با زندانیان توصیف کرد، تحمیل کرده‌اند.

حماس تاکید کرد که «روح طوفان هنوز در مردم و ملت فلسطین زنده است» و درگیری با اشغالگران در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز نشده است و ادعای آغاز نبرد در آن روز را «تحریف آشکار واقعیت و انگیزه‌ها» دانست.

این جنبش اعلام کرد که سه سال گذشته، «حقیقت عریان این اشغالگر تروریستی و گرایش‌های نازی آن» را آشکار کرده است و آن را به ارتکاب نسل‌کشی و قتل عام کودکان، زنان و غیرنظامیان و نابودی زیرساخت‌های حیاتی در نوار غزه متهم کرد.

مقاومت فلسطین افزود که این جنایات منجر به بیش از ۷۴۰۰۰ شهید و ۱۷۵۰۰۰ زخمی و همچنین ده‌ها هزار اسیر در زندان‌های اشغالگران و هزاران مفقود شده است و تاکید کرد که این جنایات «با گذشت زمان فراموش نخواهد شد».

حماس خاطرنشان کرد که جنگ در غزه متوقف نشده، بلکه اشغالگران آن را «با روش‌های جدید» ادامه داده‌اند، به طوری که کشتار، محاصره و محروم کردن مردم از ضروریات زندگی به چیزی تبدیل شده که آن را «نابودی خاموش» توصیف می‌شود. این جنبش خاطرنشان کرد که اشغالگران از زمان اجرای توافق آتش‌بس، نزدیک به ۱۵۰۰ فلسطینی را شهید و بیش از ۵۰۰۰ نفر را زخمی کرده‌اند.

حماس افزود که تجاوز در قدس و کرانه باختری از طریق یورش‌ها، دستگیری‌ها، تخریب خانه‌ها و تشدید حملات شهرک‌نشینان به شهروندان فلسطینی، اموال و زمین‌های آنها ادامه دارد و این در چارچوبی است که با هدف آواره کردن و تحمیل واقعیت‌های شهرک‌سازی بر روی زمین انجام می‌شود.

این جنبش اعلام کرد که جنایات اشغالگران منجر به «فرسایش سریع مشروعیت ادعایی آنها و کاهش بی‌سابقه حمایت از آنها» حتی در میان متحدان سنتی‌شان در جهان غرب شده است و خروج هیئت‌های نمایندگی از جلسات سازمان ملل متحد را نشانه‌ای از تبدیل آنها به «یک رژیم منفور و یک بار اخلاقی و سیاسی بر دوش جهان» می‌داند.

حماس بر تعهد خود به ادامه تلاش برای ایجاد یک استراتژی مبارزه ملی یکپارچه که همه فلسطینیان در آن مشارکت داشته باشند، تاکید کرد و آن را راه مقابله با برنامه‌های رژیم اشغالگر دانست.

این جنبش از افزایش کمپین‌های بین‌المللی برای تحریم اشغالگری و نهاد‌های دانشگاهی، اقتصادی و امنیتی آن تمجید کرد و خواستار تقویت فعالیت‌های نهادی و مردمی، تعمیق انزوای اشغالگری و محاکمه رهبران آن در دادگاه‌های بین‌المللی شد.

حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی بر پایبندی خود به اجرای تعهداتشان ذیل توافق آتش‌بس و اشتیاقشان برای موفقیت آن با همکاری میانجیگران تاکید کردند.

در مقابل، این جنبش، اشغالگران را به ادامه نقض حقوق، تشدید محاصره و تشدید فاجعه انسانی علیه غیرنظامیان متهم کرد و آمریکا و میانجی‌های ضامن را مسئول ملزم کردن آنها به اجرای تعهداتشان و همچنین اجرای نقشه راهی دانست که جنبش با آن موافقت کرده است و منجر به پایان جامع و کامل همه اشکال تجاوز، کمک به مردم فلسطین، بازسازی و خروج کامل از نوار غزه می‌شود.

حماس از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا عاملان نسل‌کشی غزه، به ویژه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر، اعضای کابینه او و فرمانده ارتش او، را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که آنها از مجازات فرار نمی‌کنند.

منبع: المیادین