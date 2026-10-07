وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که هر توافقی با ایران باید مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امروز چهارشنبه در تکرار ادعاهای اخیر مقامات این کشور مدعی شد که هر توافقی با ایران باید تضمین کند که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

روبیو پس از دیدار با یورگوس گراپتریتیس، وزیر امور خارجه یونان، ادعا کرد: «آن‌ها (ایرانی‌ها) هرگز برنامه هسته‌ای نخواهند داشت و هر چیزی که با آن موافقت کنند و برای آمریکا قابل قبول باشد، باید به‌گونه‌ای باشد که تضمین کند ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.»

روبیو همچنین در ادامه ادعاهای خود گفت که صادرات نفت از طریق تنگه هرمز تقریبا به سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران بازگشته است. روبیو در این خصوص ادعا کرد: «تنگه هرمز باز است و اکنون تقریباً همان میزان نفتی از آن عبور می‌کند که پیش از آغاز این درگیری عبور می‌کرد.»

ساعتی پیش نیز جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز ادعا کرد که ایران برای برآورده کردن خواسته‌های آمریکا و پایان دادن به جنگی که بیش از هفت ماه است، ادامه دارد، باید کاهش «چشمگیری» در ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود ایجاد کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ با ایران ، وزیر خارجه آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
اینا انگار زبان نفهمند ، کشور ایران در راه علم و صنعت و پزشکی از انرژی هسته‌ای استفاده می کنه و قصد تولید سلاح نداره ..... یکی بهشون حالی کنه که دست از بهانه جویی بردارند . اسرائیلِ وحشیِ خونخوار سلاح اتمی داره ولی آژانس پیگیرش نیست .
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