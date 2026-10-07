شهروندخبرنگار ما فیلمی از درخشش موسسه قرآنی «شمیم بهشت» شهرستان بابل در تربیت نخبگان قرآنی استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - موسسه قرآنی «شمیم بهشت» شهرستان بابل، با گذشت سال‌ها از آغاز فعالیت خود، توانسته است به یکی از کانون‌های اصلی تربیت نخبگان و استعداد‌های قرآنی در استان مازندران تبدیل شود. این مرکز آموزشی با بهره‌گیری از اساتید برجسته، نقشی اثرگذار در ترویج فرهنگ قرآنی ایفا کرده است؛ به‌گونه‌ای که از زمان تاسیس تاکنون، بیش از ۳۵۰۰ قرآن‌آموز با حضور در دوره‌های مختلف این موسسه، از آموزش‌های تخصصی و عمومی قرآن کریم بهره‌مند شده‌اند.

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منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

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برچسب ها: قرآن کریم ، قرائت قرآن ، سوژه خبری
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