باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای به خودروها و منازل مسکونی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۸۰ میلیون دلار نیز برای پرداخت خسارت کشتی‌ها و هواپیماها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بیمه برای جبران خسارت‌های واردشده، اظهار کرد: در بخش بیمه، برای پرداخت خسارت خودروها و همچنین منازل مسکونی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: برای کشتی‌ها و هواپیماها نیز تاکنون حدود ۸۰ میلیون دلار بابت خسارت‌ها پرداخت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در مجموعه دولت و ستاد بازسازی و به‌طور خاص در کارگروه نوسازی، تلاش می‌شود تمام منابع موجود جمع‌آوری شود تا بتوان از بنگاه‌ها و اماکنی که آسیب دیده و متحمل خسارت شده‌اند، تا حد امکان حمایت و خسارت‌های آنها را جبران کرد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: تلاش دولت بر این است که کمک‌هایی را که کشور امکان تأمین آن دارد، برای جبران خسارت‌های واردشده به بنگاه‌ها و اماکن آسیب‌دیده محقق کند.