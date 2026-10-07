باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران شب گذشته سه‌شنبه ۱۴ مهر در سالن سوره شهر اصفهان با حضور حامد جعفری دبیر جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، علی صالحی عضو شورای شهر اصفهان، گیتی خامنه، محمدرضا شریفی نیا، حسین قناعت، علیرضا خمسه، نادره ترکمانی، آرش معیریان و جمعی از هنرمندان و نوجوانان شرکت کننده در المپیاد به همراه خانواده هایشان برگزار شد.

حامد جعفری دبیر جشنواره در سخنانی درباره آشنایی با فضای المپیاد فیلمسازان نوجوان توضیح داد: من در دو سه دوره المپیاد منتور بودم و یک دوره هم داور بودم و می‌دانم فضای آن چگونه است چون در آن زیست کردم. المپیاد فرصتی است که کمک می‌کند شما با هم همکاری کنید و فیلم بسازید.

وی افزود: سینما یک کار گروهی است و اینجا فرصت خوبی است که یاد بگیریم چطور با هم فیلم بسازیم. المپیاد در جشنواره جای مهمی است و بسیاری از کسانی که در دوره‌های اولیه این رویداد بودند حالا در بدنه حرفه‌ای سینمای ایران هستند و امیدوارم روزی آثار هنری کسانی که در این دوره حضور داشتند را هم ببینیم. امیدوارم اتمام دوره المپیاد برای شما، همزمان با آغاز دوره فیلمسازی شما در دوره‌های متمادی باشد.

در بخش بعدی مراسم اویس طوفانی دبیر المپیاد فیلمسازی نوجوانان گفت: امیدوارم اختتامیه این المپیاد آغاز راه شما در سینما باشد. باید از ۷۴۱ نوجوانی که از ۱۲۲ استان کشور شرکت کردند تشکر کنم، کسانی که ۵۲۳ ایده و ۲۱۸ فیلم ارسال کردند. همچنین از اعضای هیئت انتخاب این رویداد شامل سیامک سلیمانی، زهرا رجایی، مهدی خرمیان، عماد سلمانیان و سهیلا پورمحمدی نیز تشکر می‌کنم.

وی در بخش دیگری از سخنانش از شرکت‌کنندگان نهایی المپیاد یاد کرد و از این نوجوانان، خانواده‌هایشان، داوران، مربیان و تمام دست‌اندرکاران این رویداد تشکر کرد.

در این مراسم از نادره ترکمانی، کارگردان باسابقه عرصه فیلم کودک و نوجوان تجلیل شد.

نادره ترکمانی که در میان استقبال پرشور نوجوانان روی سن حاضر شد، در سخنانی گفت: تمام این سال‌ها با عشق و انرژی که شما به من دادید این راه را ادامه دادم. به بچه‌های المپیادی تبریک می‌گویم و توصیه می‌کنم این راه را ادامه بدهید، چون حضور در اتمسفر سینما خیلی خوش می‌گذرد.

وی افزود: خیلی خوشحالم این تجلیل در جایی مثل اختتامیه المپیاد رخ می‌دهد چون معتقدم سینما باید از مسیر آکادمیک جلو برود.

معرفی برگزیدگان

در بخش بعدی این مراسم و پس از معرفی شرکت‌کنندگان حاضر در المپیاد، برگزیدگان بخش فیلم المپیاد معرفی شدند، جوایز این بخش توسط محمدرضا شریفی‌نیا، حسین قناعت و گیتی خامنه اهدا شد. مدال برنز نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران به آنیسا هراتی برای فیلم کوتاه «سیاه و سفید» رسید. مدال نقره این دوره را نیز کارین سرافراز برای فیلم «ایورجه» دریافت کرد. مدال طلای این دوره نیز به کوثر محمدی برای فیلم «عروسک» رسید.

در بخش نهایی این مراسم نیز به ترتیب گروه‌های برگزیده مشخص شدند. حامد جعفری، نادره ترکمانی، علیرضا خمسه، آرش معیریان و علی صالحی جوایز این بخش را اهدا کردند. در این بخش به سه گروه مدال برنز، یک گروه مدال نقره و یک گروه مدال طلا رسید. مدال‌های برنز این دوره به گروه فیلمسازان نوجوان با مربیگری اشکان چاوشی، سارا طالبیان و عماد سلمانیان رسید. مدال نقره این دوره به گروه فیلمسازان نوجوان با مربیگری مهدی خرمیان شامل: کارین سرافراز، سیده نگار آریان فر، پیمان مقدم سجاسی، آنیسا هراتی خو، نازنین آزادنیا، ابوالفضل حسنلو و زرتشت چاوشی رسید.

مدال طلا نیز به گروه فیلمسازان نوجوان با مربیگری زهره زمانی شامل آناهیتا رحیمی، نازنین زهرا تیموری، امیرکیان یزدی، سجاد باخدا، روشنا اسلامی، امیرعلی فخریه کاشان و نادیا رهنمازفره رسید.

مدال نقره به گروه فیلمسازان نوجوان به مربی‌گری مهدی خرمیان شامل کارین سرافراز، سیده نگار آریان فر، پیمان مقدم سجاسی، آنیسا هراتی خو، نازنین آزادنیا، ابوالفضل حسنلو و زرتشت چاوشی رسید.

مدال برنز به گروه فیلمسازان نوجوان به مربی‌گری سارا طالبیان شامل ماهور یارعلی، محمد امین حسینیان امیرخیز، شهراد دهقانی، رقیه عزیزآبادی، معصومه عاشوری، محمد حسین درویشی و تینا عباسی مقدم بیلندی اهدا شد.

همچنین مدال برنز گروه بعدی به مربی‌گری اشکان چاوشی، صباسادات محمودی حسینی، هستی رسولی آزاد، وریا رصافی مانیزانی، سید محمد هاشمی، پوریا کاشانی فر، سما صادقی محمدی، حسنا نام آور اهدا شد.

سومین مدال برنز به گروه فیلمسازان نوجوان به مربیگری عماد سلمانیان شامل هادی سعیداوی‌نژاد، امیررضا رضازاده، امیرمحمد شفیعی، نسیم سرجه پیما، کوثر محمدی‌مزرعه، امیرعلی جلیلی و محمد تقی‌زاده رسید.

پس از اتمام مراسم آثار تولید شده توسط شرکت‌کنندگان این رویداد در سالن سوره به نمایش درآمد.

منبع: روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان