رئیس مجلس با تاکید بر اینکه طراحی دشمن بر اقدامات خشونت‌آمیز در داخل کشور تمرکز دارد، گفت: این نقشه دشمن نشان می‌دهد که اولویت اصلی ما نیز باید تلاش برای تامین امنیت داخلی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان فرماندهی انتظامی کشور و اعضای ستاد این فرماندهی صبح امروز با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

رئیس مجلس در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهان و همه پرسنل فرماندهی انتظامی در سراسر کشور به سبب تلاش‌ها و مجاهدت‌ها برای خدمت به مردم و مقابله با طراحی‌های دشمن گفت: همه تلاش ما این است که به صورت ویژه در حوزه زیرساختی و معیشت کارکنان فراجا اقدامات جدی انجام دهیم.

وی با اشاره به تهاجم سنگین و پرحجم نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه گفت: آمریکایی‌ها در این جنگ فهمیدند که با این اقدامات نظامی نمی‌توانند به ایران آسیب بزنند و از این بابت بازدارندگی ایجاد شده است به همین دلیل فشار جدی و اساسی علیه ایران را به موضوعات اقتصادی و برهم زدن امنیت داخلی کشور متمرکز کرده‌اند.

قالیباف با تاکید بر این که طراحی دشمن بر اقدامات خشونت آمیز در داخل کشور تمرکز دارد گفت: این طراحی و نقشه دشمن نشان می‌دهد که که اولویت اصلی ما نیز باید تلاش برای ارتقای تاب آوری اقتصادی و تامین امنیت داخلی باشد.

وی با اشاره به دوره حضور خود در فرماندهی انتظامی کشور گفت: همواره گفته‌ام که بعد از دوران دفاع مقدس ۸ ساله، دوران حضورم در نیروی انتظامی را بهترین دوران زندگی‌ام می‌دانم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: فشار‌هایی که نیرو‌های فراجا تحمل می‌کنند در همه شرایط جنگ و صلح وجود دارد و پرسنل این نیرو حتی در شرایط عادی نیز به صورت ۲۴ ساعته درحال انجام وظیفه و عملیات هستند و این جزو ویژگی‌های کارکنان فرماندهی انتظامی کشور است.

وی در همین زمینه با اشاره به نقش نیرو‌های این فرماندهی در تامین امنیت کشور و خدمت رسانی به مردم در شرایط سخت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت: قوای سه گانه وظیفه خود می‌دانند که برای تامین نیاز‌های همه نیرو‌های مسلح به خصوص فراجا در حوزه‌های مختلف زیرساختی، اقتصادی و معیشتی اقدامات جدی و فوری انجام دهند و این موضوع با جدیت در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.

در ابتدای این دیدار که به مناسبت هفته انتظامی برگزار شد، سردار رادان ضمن تبریک این هفته به قالیباف به عنوان یکی فرماندهان انتظامی سابق کشور به اقدامات و تحولات دوره فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: ما همه قدردان زحمات شما چه در آن دوره و چه در شرایط کنونی برای فرماندهی انتظامی کشور هستیم.

در این دیدار همچنین تعدادی از اعضای ستاد فرماندهی انتظامی کشور به بیان گزارشی از آخرین اقدامات و دستاورد‌های انتظامی کشور در بخش‌های مختلف و نیاز‌ها این نیرو پرداختند.

گفت‌وگوی بی‌سیمی قالیباف با پرسنل فراجا

همچنین در انتهای این دیدار، رئیس مجلس در پیامی صوتی از طریق شبکه بی‌سیم سراسری فرماندهی انتظامی کشور، هفته انتظامی را به همه فرماندهان و پرسنل فراجا تبریک گفت و از تلاش و مجاهدت‌های آن در نقاط مختلف کشور تقدیر و تشکر کرد.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، سردار رادان
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