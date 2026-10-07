نائب رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ گفت: همه قوا به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت و ورود دارند و ما همیشه این رویه را به فال نیک گرفته‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر بهاروند نائب رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ درباره اظهارات جدید علیرضا دبیر، پیرامون فوتبال عنوان کرد:جناب آقای دبیرباید بدانند ما از اینکه در کشتی چه در دوره وی، زنده یاد یزدانی خرم، استاد طالقانی، پهلوانان رسول و امیررضا خادم توفیقاتی داشته است بسیار خوشحالیم و البته کشتی ایران در همه ادوار گذشته جزو برترین‌های دنیا بوده است. ولی بد نیست بدانید فوتبال با بقیه رشته‌ها قابل مقایسه نیست و این را همه جهان می‌دانند. به عنوان مثال برزیل و آلمان به عنوان کشور‌های صاحب فوتبال توفیقی کسب نکردند و ایتالیا حتی در صعود به جام جهانی دچار اشکال شده است در صورتیکه قهرمان ادوار مختلف جام جهانی است. ضمن اینکه فوتبال ایران در حوزه فوتسال و فوتبال ساحلی جزو بهترین‌های آسیا و جهان است و در فوتبال هم طبق رنکینیگ جزو سه تیم اول آسیا در همه سال‌های اخیر بوده است. فوتبال را باید بر اساس هزینه کرد رقبا موردبررسی قرارداد که مثال واضحی در این باره هزینه‌های فزاینده عربستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس و برخی کشور‌های شرق آسیا در فوتبال است که باز هم در این میان فوتبال ما با اقتدار به جام جهانی صعود می‌کند. در این میان بسیاری از کشور‌ها آرزوی صعود به جام جهانی دارند.

وی افزود:همه قوای کشوری به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت کافی و ورود دارند و این رویه را به فال نیک می‌گیریم. امیدواریم به همین شکل در جا‌های دیگر هم ورود کنند. در صورتیکه حرف‌های جدیدی هم وجود داشته باشد صحبت‌های دیگری درباره افراد هست که به موقع مطرح خواهد شد. برای همه رشته‌های ورزشی هم شامل فوتبال کشتی و دیگر رشته‌ها آرزوی موفقیت داریم. بهاروند درباره پیشنهاد برخی باشگاه‌ها جهت اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به مردم شریف میناب گفت:در این زمینه پیشنهادی توسط برخی باشگاه‌ها مطرح شده بود که در هیات رئیسه در آینده مطرح خواهد شد.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، فدراسیون کشتی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۶:۱۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
پس چرا ازسرمایه مردم یا سرمایه شرکتهای وابسته به سهام عدالت در فوتبال بریز وبپاش دارین!!!!!!!!!!!!!!!! سازمان بورس هم احتمالا یه نفعی میبرن که سکوت میکنن قوه قضاییه چی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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