باشگاه خبرنگاران جوان - گیتی خامنه، مریم سعادت، شبنم مقدمی، ایرج طهماسب، محمود کلاری، میثم مولایی و بابک خواجه پاشا داوران بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند و به ارزیابی آثار حاضر در این بخش می‌پردازند.

مراسم اختتامیه و اهدای پروانه زرین به برگزیدگان مسابقه فیلم‌های بلند این دوره از جشنواره، روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان برگزار می‌شود.

سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در حال برگزاری است.

منبع: روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان