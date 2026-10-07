اعضای هیئت داوران بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گیتی خامنه، مریم سعادت، شبنم مقدمی، ایرج طهماسب، محمود کلاری، میثم مولایی و بابک خواجه پاشا داوران بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند و به ارزیابی آثار حاضر در این بخش می‌پردازند.

مراسم اختتامیه و اهدای پروانه زرین به برگزیدگان مسابقه فیلم‌های بلند این دوره از جشنواره، روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان برگزار می‌شود.

سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در حال برگزاری است.

منبع: روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

برچسب ها: جشنواره فیلم کودک و نوجوان ، سینما
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