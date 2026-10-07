تجلیل از خانواده چهار شهید مینابی در آستانه اجرای نمایش «قبولی اسفند» 

مراسم تجلیل از خانواده چهار شهید دانش‌آموز میناب با حضور دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در آستانه اجرای نمایش «قبولی اسفند» به نویسندگی و کارگردانی حسن صبحانی در شهرستان میناب برگزار شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه اجرای نمایش «قبولی اسفند» به نویسندگی و کارگردانی حسن سبحانی در شهرستان میناب، آیین تجلیل از خانواده چهار شهید دانش‌آموز «ماکان نصیری»، «محمود غلامیانی»،  «مسیحا سالاری» و «امیر علی جداوی» با اهدای لوح تقدیر انجام شد. 

محمد کاظم‌تبار، دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، در این مراسم ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و مردم فرهنگ‌دوست میناب، بیان کرد: «سخن گفتن از آنچه بر میناب گذشت، دشوار است؛ چرا که شما رنجی را تجربه کردید که برای ما فراتر از تصور و درک عمومی است. در یک روز و در کمتر از یک ساعت، شهری داغدار شد و این مصیبت، فراتر از اندوه‌های مرسوم دنیاست.»

او گفت: «وظیفه ذاتی ما در این جشنواره، بازتاب هنرمندانه غم و بزرگی شما و روایت مظلومیت شهدای دانش‌آموز در سراسر کشور است. میناب بی‌شک پایگاهی فرهنگی و خاستگاه هنرمندان برجسته‌ای است که همواره درخشیده‌اند. ما نیز در این مسیر، با تکیه بر ظرفیت‌های هنری شهر شما و دغدغه‌مندی هنرمندان سایر نقاط کشور، تلاش کردیم تا سهم کوچکی در انعکاس این اندوه و گرامیداشت یاد شهدای شما داشته باشیم.»

در پایان این مراسم، عوامل نمایش «قبولی اسفند» ضمن ادای احترام به جایگاه شهدای دانش‌آموز، اجرای خود را به تمامی شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب تقدیم کردند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

منبع: ستاد خبری بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

برچسب ها: جشنواره تئاتر مقاومت ، میناب
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