باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، با اشاره به آغاز یک فرآیند یک‌ساله اظهار کرد: بنیاد مستضعفان تلاش کرده است از ظرفیت دانشگاه‌ها، دانشجویان، استادان و فعالان علمی سراسر کشور برای پرداختن به مسائل واقعی صنایع و مجموعه‌های اقتصادی استفاده کند.

وی افزود: بنیاد مستضعفان با توجه به فعالیت‌های گسترده صنعتی و اقتصادی خود در نقاط مختلف کشور، تصویر نسبتاً جامعی از مسائل و ظرفیت‌های موجود در اختیار دارد و تلاش کرده‌ایم این ظرفیت را به بستری برای حضور و فعالیت دانشمندان، دانشجویان و فعالان علمی تبدیل کنیم تا آنها بتوانند توانایی‌های خود را در مسیر حل مسائل واقعی کشور به کار بگیرند.

دهقان یکی از ویژگی‌های مهم این طرح را گستردگی جغرافیایی آن دانست و گفت: وقتی از دانشگاه، دانشجو یا استاد دانشگاه صحبت می‌شود، معمولاً دانشگاه‌های اصلی و مراکز علمی شناخته‌شده کشور در ذهن شکل می‌گیرد؛ اما در این طرح تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌های علمی را از دورترین نقاط کشور تا مراکز استان‌ها و پایتخت شناسایی و آنها را در فرآیند حل مسائل مشارکت دهیم.

رئیس بنیاد مستضعفان درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داد: در مرحله نخست این فرآیند که معمولاً حدود یک سال به طول می‌انجامد، مسائل و چالش‌های واقعی صنایع کشور از مجموعه‌های بنیاد مستضعفان و همچنین نهادهای دولتی دریافت و در اختیار تیم‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: پس از شناسایی مسائل، مرحله تیم‌سازی آغاز می‌شود و افراد بر مبنای توانایی، تخصص و ظرفیت‌های فردی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا روی یک مسئله مشخص تمرکز کنند.

دهقان با تأکید بر اینکه تشکیل تیم به‌تنهایی برای حل مسئله کافی نیست، بیان کرد: در مراحل بعد لازم است افرادی در کنار این تیم‌ها حضور داشته باشند و آنها را هدایت و کمک کنند تا اعضای تیم ضمن تمرکز بر مسئله درست، بتوانند راهکار خود را از یک ایده اولیه به محصولی کاربردی و قابل استفاده تبدیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، بنیاد مستضعفان مجموعه شرکت‌های خود را در اختیار این فرآیند قرار داده است تا تیم‌هایی که روی مسائل مرتبط با بنیاد و مجموعه‌های صنعتی آن فعالیت می‌کنند، امکان استفاده از ظرفیت شرکت‌ها را داشته باشند و راهکارهای خود را در فضای واقعی صنعت توسعه دهند.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: این همکاری شرایطی را فراهم می‌کند تا ایده‌ها در محیط واقعی صنعت آزمایش شوند و تیم‌ها بتوانند محصول یا راهکاری ارائه دهند که قابلیت استفاده عملیاتی داشته باشد.

دهقان کمک به ایجاد کسب‌وکارهای جدید را از دیگر اهداف این فرآیند برشمرد و اظهار کرد: تلاش ما این است که فعالیت تیم‌ها تنها به حل مسائل بنیاد محدود نماند و آنها بتوانند در ادامه از ایده‌ها و تجربه‌هایی که به دست آورده‌اند برای توسعه کسب‌وکار خود و ورود به بازار استفاده کنند.

وی افزود: تیم‌ها در کنار کسب تجربه از طریق حل مسائل مجموعه‌های بنیاد، باید بتوانند در یک بستر سازمانی رشد کنند و در نهایت مسیر مستقلی را برای ورود به بازار و راه‌اندازی کسب‌وکار خود دنبال کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این فرآیند باید توسط جوانان و بخش خصوصی شکل بگیرد، گفت: سازمان قرار نیست همه مراحل را به صورت متمرکز مدیریت کند، بلکه هدف ما تقویت فرهنگ خودسازمان‌دهی و حل مسئله در میان جوانان است؛ به‌گونه‌ای که خود افراد بتوانند مسائل را شناسایی کنند، برای آنها راهکار بیابند و برای عملیاتی کردن ایده‌های خود تیم تشکیل دهند.

دهقان با اشاره به نقش حمایتی بنیاد مستضعفان در این مسیر اظهار کرد: بنیاد می‌تواند بخشی از حمایت‌های مورد نیاز را ارائه کند، اما اساس این حرکت باید بر توانمندی افراد، شکل‌گیری تیم‌ها و مشارکت بخش خصوصی استوار باشد.

وی درباره نتایج اجرای این طرح در سال گذشته گفت: حدود ۲۷۰ مورد از ایده‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در سال گذشته به مرحله‌ای رسید که افراد توانستند با شرکت‌های بنیاد قرارداد منعقد کنند و وارد فضای همکاری عملیاتی شوند.

رئیس بنیاد مستضعفان این موضوع را نتیجه تلاش جوانان و تیم‌های حاضر در این فرآیند دانست و افزود: این تجربه نشان می‌دهد زمانی که ظرفیت علمی و ایده‌های جوانان به مسائل واقعی صنعت پیوند بخورد، بخشی از این ایده‌ها می‌تواند به راهکارهای عملیاتی و حتی کسب‌وکارهای جدید تبدیل شود.

دهقان در پایان با قدردانی از شرکت‌کنندگان سومین دوره مسابقه ملی و مسئله‌محور «راهی شو» اظهار کرد: این جوانان فرزندان ما هستند و حمایت از آنها از سر دلسوزی یا ترحم نیست؛ بلکه حمایت از آنها برای بنیاد مستضعفان مایه افتخار است. تلاش می‌کنیم زمینه‌ای فراهم شود تا توان و دانش این جوانان در مسیر حل مسائل کشور به کار گرفته شود.