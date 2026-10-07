باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «زیور» به نویسندگی و کارگردانی صباح محمدی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کردستان و صباح محمدی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه روایی از یازدهمین دوره جشنواره نبرودی در ایتالیا و لوح تقدیر از دومین دوره جشنواره بین‌المللی بانکوک در تایلند شد.

جشنواره نبرودی ایتالیاNebrodi Cinema DOC ، رویدادی با شعار داستانی برای گفتن، جهانی برای تغییر است که در ترویج سینمای مستقل در تمام اشکال و محتوای آن، تأکید ویژه‌ای بر مسائل مربوط به مناطق محلی، داستان‌های کوچک و اغلب فراموش‌شده، حفاظت از محیط‌زیست، مسائل اجتماعی و همبستگی دارد. این جشنواره ۲۱ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور تا ۵ مهرماه ۱۴۰۵) برگزار شد.

جشنواره بانکوک Bangkok، در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد. با وجود وقفه‌‌ای چندساله در برگزاری، این رویداد سعی کرده با تمرکز بر فیلم‌ و صنعت سینما، به‌عنوان بستری برای قراردادن تایلند به‌عنوان قطبی که متخصصان فیلم در آسیا را با جامعه بین‌المللی متصل می‌کند، شناخته شود. این جشنواره ۱۳ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۲ شهریور تا ۵ مهرماه ۱۴۰۵) برگزار شد.

فیلم کوتاه «زیور» که در جشنواره‌های بین‌المللی با عنوان WARDEN حضور دارد، پیش‌ازاین، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل از سی و نهمین دوره جشنواره فیفاک تونس، جایزه بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل از سیزدهمین دوره جشنواره Leiria پرتقال، جایزه استعداد نو از یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم žadaD در مونته‌نگرو شده و در جشنواره‌های بین‌المللی Ivy (دوره 25)، بیستمین دوره جشنواره آسیایی «شیکاگو» در آمریکا (دوره 20) و ریور ایتالیا (دوره 20) اسکندریه IASFF (دوره 12)، نبرودی ایتالیا Nebrodi Cinema DOC (دوره 11) نیز حضور داشته است.

در خلاصه داستان «زیور» آمده است: «زیور، مسئول خوابگاه دختران است. او شبی با دانشجویی که دیر به خوابگاه آمده، درگیر می‌شود.»

یاسمن نصیری، تارا قبادی، عاطفه آزموده، فردین قادری، الهام بنی‌هاشم، امیر بهرامی، مریم بخشی و زینب بخشی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر بر عهده ماداکتو پیکچرز است.

عوامل فیلم کوتاه «زیور» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: صباح محمدی، تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کردستان و صباح محمدی، مدیر فیلم‌برداری: حامد بقائیان، تدوین: مرجان طبسی، صدابردار: سامان شهامت، مجید نجاتی، صداگذار: محمد قاسمی، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، طراح صحنه و لباس: لیلا طاهری، مدیر تولید: لیدا انصاری، دستیار کارگردان: عاطفه آزموده، موسیقی: سهراب کرم رودی، گریم: مهدی صیاد، سرپرست ویژوال افکت: مهران جبلی، کامپوزیت: طلا کرباسی، رضا دهقانی، عکاس: نازنین سلامیان، پوستر: متین خیبلی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.