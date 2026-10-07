 استاندار گلستان با انتقاد از نگهداشت منابع مالی برخی دهیاری‌ها در حساب‌های بانکی، بر ضرورت هدایت این منابع به سمت تولید، اشتغال و ایجاد درآمد پایدار در روستاها تاکید کرد و گفت: منابع مالی روستاها باید در مسیر فعالیت‌های مولد قرار گیرد و دهیاران از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر طهماسبی روز چهارشنبه در همایش روستا، پیوند نسل‌ها مسیر توسعه به‌مناسبت ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: اگر دهیاران منابع مالی در اختیار دارند نباید صرفا آن را در حساب نگه دارند تا سود دریافت کنند بلکه اعتبار موردنظر باید در کار و تولید باشد و پس از آن برای دریافت منابع جدید و بیشتر مطالبه‌گری کنند.

وی با بیان اینکه بودجه‌های روستایی استان نسبت به سال ۱۴۰۳، حدود ۲ برابر شده است، افزود: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید از این فرصت استفاده و منابع را به سمت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار هدایت کنند.

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه اقتصاد روستا باید در اولویت شوراها و دهیاری‌ها قرار گیرد، گفت: باید با شناسایی نظام مسائل هر روستا، استفاده از ظرفیت نخبگان و حمایت از کارآفرینی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی در مناطق روستایی فراهم شود.

طهماسبی ادامه داد: اگر اقتصاد را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار دهیم، باید بخشداران، مدیران مرتبط با حوزه روستایی، شوراها و دهیاران در کنار مردم روستاها بنشینند، نظام مسائل هر روستا را احصا کنند و فرصت‌های موجود را بشناسند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گلستان بیان کرد: فقط در بخش گندم ۷۰ هزار میلیارد تومان وارد استان شده و این رقم جدا از درآمد حاصل از سایر محصولات کشاورزی است در حالی که گلستان بیش از ۷۲ نوع محصول کشاورزی دارد و روستاییان در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، مبل، زعفران، پارچه و میگو نیز فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینانه دارند.

استاندار گلستان با بیان اینکه باید روستاها دوباره به کانون تولید، اشتغال و درآمد تبدیل شوند، افزود: در گذشته بخش قابل‌توجهی از کارآفرینی، اشتغال و درآمد در روستاها شکل می‌گرفت و امروز نیز باید شرایطی فراهم شود که این ظرفیت دوباره فعال شود.

طهماسبی با اشاره به سهم ۵۶.۸ درصدی جمعیت روستایی در گلستان گفت: بخشی از جمعیت روستایی به دلیل تحصیل یا اشتغال در شهرها سکونت دارند اما در روزهای پایانی هفته به روستاها و خانه‌های پدری خود بازمی‌گردند یا همچنان در روستا دارای خانه هستند بنابراین حفظ این اصالت و پیوند میان نسل‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به شعار هر خانه یک کارخانه گفت: همه مدیران، بانک‌ها و صندوق‌ها باید از کار و کارآفرینی حمایت کنند و مردم نیز بخشی از درآمد خود را برای ایجاد درآمد پایدار در روستاها به کار بگیرند.

استاندار گلستان همچنین بر ضرورت حمایت از تولیدات روستایی تاکید کرد و یادآور شد: به همه فرمانداران اعلام شده که در شهرستان‌های خود مکانی برای عرضه تولیدات و صنایع‌دستی مردم ایجاد کنند تا محصولات روستاییان در معرض عموم قرار گیرد.

طهماسبی ادامه داد: گلستان باید به مقصد گردشگری تبدیل شود و این اتفاق مهم با همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی، بخشداران، فرمانداران و مدیران استان امکان‌پذیر خواهد بود.

وی توجه به سرمایه انسانی و ظرفیت‌های اقتصادی هر روستا را ضروری دانست و افزود: نباید به‌سادگی از سرمایه‌های انسانی به‌ویژه نوجوانان و جوانان عبور کنیم و باید از ظرفیت نخبگان روستاها برای توسعه استان بهره بگیریم.

استاندار گلستان همچنین بر توجه به نسل جوان و نوجوان تاکید کرد و خطاب به شوراها، دهیاران و بخشداران گفت: جوانان و نوجوانان را از امروز برای مدیریت فردا آماده کنید و همه امور را خودتان انجام ندهید؛ بخشی از کارها را به جوانان واگذار و برون‌سپاری کنید.

طهماسبی با اشاره به ضرورت ارتباط میان نسل‌ها تصریح کرد: شوراها و دهیاران باید با نوجوانان و جوانان در ارتباط باشند و از فرصت‌های ایجادشده برای انتقال تجربه استفاده کنند. نسل‌های گذشته تجربه‌های ارزشمندی دارند که باید به نسل جدید منتقل شود و در مقابل باید از هوش، ذکاوت و توانایی نوجوانان و جوانان نیز بهره گرفت.

وی افزود: سرعت تحولات فناوری و دیجیتال بسیار بالاست و اگر خودمان را به‌روز نکنیم از این تحولات عقب خواهیم ماند؛ بنابراین باید از ظرفیت نسل جدید در مسیر توسعه استفاده کنیم.

استاندار گلستان همچنین بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت در جامعه تاکید کرد و گفت: آنچه دشمن را ناراحت و ناامید می‌کند، انسجام میان مردم است و اگر همه مردم استان و کشور در کنار یکدیگر باشند دشمن ناامید خواهد شد.

طهماسبی بیان کرد: دهیاران، شوراها و فعالان حوزه روستا هر کجا با مساله و مشکلی مواجه شدند به ما مراجعه کنند و ما در کنار آنها خواهیم بود.

وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم گفت: هیچ دستگاه و کارمندی حق ندارد مطالبات مردم را نادیده بگیرد و همه موظف هستند در برابر درخواست‌ها و مطالبات مردم پاسخگو باشند.

استاندار گلستان همچنین درباره استفاده از ظرفیت اماکن ورزشی و آموزشی خاطرنشان کرد: اگر برون‌سپاری فعالیت‌ها برای دستگاهی درآمد ایجاد می‌کند، حداقل باید خدمات مورد نیاز مردم همان منطقه را تامین کند و حتی در مواردی خدمات را به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد چراکه مردم حق زندگی و استفاده از امکانات دولتی را دارند.

طهماسبی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه روستایی تشریح کرد: طی ۲ سال گذشته، در مجموع ۵۰۵ روستا از ۹۰۰ دهیاری و یک‌هزار و ۵۲ آبادی استان آسفالت شده است. همچنین در این مدت بالغ بر ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در برخی روستاهای دورافتاده شمال استان که از آنها بازدید کردم، پیش از آن هیچ مقام مسوولی به آن مناطق نرفته بود اما با پیگیری‌های انجام‌شده اقدامات عمرانی و مسکن در این روستاها انجام شد و در یکی از این موارد نیز هفت کیلومتر مسیر مورد توجه قرار گرفت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: استانداری گلستان ، مناطق روستایی
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