باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ستاد خبری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، انجمن سینمای جوانان ایران در این دوره از جشنواره، با ارائه مجموعه‌ای از انیمیشن‌ها و فیلم‌های کوتاه ایرانی از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ خورشیدی، فرصتی برای تماشای آثار ارزشمند سینمای ایران و آشنایی با بخشی از تاریخ فیلم کوتاه کشور فراهم می‌کند. این آثار در قالب برنامه «نمایش مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه و انیمیشن تصحیح‌رنگ‌شده گنجینه فیلمخانه ملی ایران» روی پرده می‌روند.

نمایش منتخبی از انیمیشن‌های‌ ایرانی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی

در برنامه نمایش انیمیشن‌های ایرانی، شش اثر از فیلم‌سازان پیشگام این عرصه به نمایش درمی‌آید. این مجموعه شامل انیمیشن‌های «زندگی» به کارگردانی نصرت کریمی محصول سال (۱۳۴۶)، «گل و بلبل» به کارگردانی فریدون فرشباف محصول سال (۱۳۴۶)، «ماهی طلایی» ساخته اسدالله کفافی محصول (۱۳۴۹)، «بهترین دوست شما» به کارگردانی دلارا رسولی، محصول (۱۳۵۰)، «نارنج و ترنج» به کارگردانی اسفندیار احمدیه، محصول (۱۳۵۰)و «ارزش هر چیز» به کارگردانی دلارا رسولی، محصول (۱۳۵۱) است.

مجموع زمان نمایش این انیمیشن‌ها 47 دقیقه خواهد بود.

نمایش آثار کوتاه شاخص در سه برنامه ویژه

در برنامه «چند فیلم کوتاه از فیلم‌سازان سینمای ایران (۱)»، پنج اثر از فیلم‌سازان ایرانی به نمایش درمی‌آید. این آثار شامل «جلد مار» به کارگردانی هژیر داریوش، محصول (۱۳۴۱) ، «ریتم» به کارگردانی منوچهر طیاب، محصول (۱۳۴۲) ، «فجر طولانی» به کارگردانی احمد فاروقی قاجار ، محصول (۱۳۴۴) ، «آوایی که عتیقه می‌شود» به کارگردانی خسرو سینایی، محصول (۱۳۶۴) و «شیراز» به کارگردانی هوشنگ شفتی، محصول (۱۳۵۰) است.

مجموع زمان نمایش این بخش ۸۲ دقیقه خواهد بود .

در برنامه دوم با عنوان «چند فیلم کوتاه از فیلم‌سازان سینمای ایران (۲)»، سه فیلم کوتاه «قلق» به کارگردانی پرویز امیرافشاری، محصول (۱۳۶۲) ، «طوق سرخ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، محصول (۱۳۶۴) و «کندگان» به کارگردانی بزرگمهر رفیعا، محصول (۱۳۶۴) به نمایش درمی‌آیند.

مجموع زمان نمایش این آثار 92 دقیقه اعلام شده است.

همچنین در برنامه سوم با عنوان «چند فیلم کوتاه از فیلم‌سازان سینمای ایران (۳)»، سه فیلم «یک صبح پرماجرا» به کارگردانی تورج منصوری، محصول (۱۳۶۷)، «سال تحویل» به کارگردانی حمید جبلی، محصول (۱۳۷۱) و «دست‌ها» به کارگردانی ناصر هاشمی، محصول (۱۳۷۱) روی پرده می‌روند.

مجموع زمان نمایش این مجموعه 58 دقیقه است.

مروری بر آثار به نمایش درآمده در دوره گذشته جشنواره

در ادامه این برنامه، منتخبی از فیلم‌های به نمایش درآمده در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران نیز در قالب یک مجموعه ویژه اکران خواهد شد.

این مجموعه شامل انیمیشن‌های «موش و گربه» به کارگردانی اسفندیار احمدیه، محصول (۱۳۳۹)، «اردک حسود» به کارگردانی اسفندیار احمدیه، محصول (۱۳۴۹) است.«خوشه گندم» به کارگردانی اسفندیار احمدیه، محصول (۱۳۴۱) ، «موش با اراده» به کارگردانی جعفر تجارتچی، محصول (۱۳۴۱)، «لاک‌پشت و مرغابی‌ها» به کارگردانی جعفر تجارتچی، محصول (۱۳۴۲)، «مرغ ماهی‌خوار» به کارگردانی جعفر تجارتچی، محصول (۱۳۴۳) است.

همچنین فیلم‌های کوتاه «خواستگاری» به کارگردانی ابراهیم گلستان، محصول (۱۳۴۰) ، «مسئله» به کارگردانی بهرام ری‌پور، محصول (۱۳۵۲) و «عینک» به کارگردانی حسین ترابی، محصول (۱۳۵۵) در این مجموعه به نمایش درمی‌آیند.

مجموع زمان نمایش این آثار ۷۰ دقیقه است.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.