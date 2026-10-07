باشگاه خبرنگاران جوان - سواحل هرمزگان از مقام و کوه‌های مکسر تا گردنه عشاق، چشم‌اندازهایی متفاوت از خلیج فارس را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد؛ سواحلی که حضور فیتوپلانکتون‌ها و ستاره‌های دریایی، جلوه‌ای خاص به آنها بخشیده و طلوع خورشید در کنار آب‌های خلیج فارس بر زیبایی این مناطق افزوده است.

در ادامه این مسیر، جزایری مانند قشم با جاذبه‌هایی همچون چاهکوه و دره ستارگان و همچنین تنگه‌ها و چشمه‌های طبیعی اطراف پارسیان، مقصدی جذاب برای طبیعت‌گردی هستند. حوضچه‌های طبیعی، آبشارها و چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد، بخشی از تنوع طبیعی این منطقه را شکل می‌دهند.