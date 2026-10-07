معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از احیای سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن غیرفعال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وجیه‌الله جعفری در نشست با فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی لرستان گفت: میز خدمت که به‌صورت دوره‌ای در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۴۸ مصوبه داشته است.

وی افزود: در این میز‌های خدمت، فعالان اقتصادی حوزه معدن که با مشکلاتی مواجه بوده‌اند و بخشی از این مسائل در استان‌ها حل نشده یا در فرآیند‌های اداری باقی مانده است، موضوعات خود را مطرح می‌کنند و در بخش عمده‌ای از موارد نیز این مسائل به نتیجه رسیده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: یکی از موضوعاتی که معمولاً از سوی فعالان معدنی مطرح می‌شود، بحث افزایش یا اصلاح محاسبه میزان استخراج واقعی در مواردی است که بهره‌بردار به دلایل خارج از اختیار خود، کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده اقدام به استخراج کرده است.

جعفری با اشاره به دیگر مسائل مطرح‌شده در میز‌های خدمت گفت: موضوعات مربوط به الحاق محدوده، مشکلات ایجادشده از سوی دستگاه‌های اجرایی و مواردی که با مخالفت این دستگاه‌ها مواجه شده‌اند، همچنین مسائل مرتبط با سوخت و موضوعات مشابه، از دیگر مواردی هستند که در استان‌های مختلف متناسب با شرایط هر منطقه مطرح می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری میز خدمت در لرستان بیان کرد: تا این لحظه، بیش از ۳۳ نفر در این برنامه ثبت‌نام کرده‌اند. این افراد از طریق فراخوانی که اداره‌کل صمت استان پیش از این انجام داده و همچنین از طریق تشکل‌های مربوطه، برای طرح مسائل و مشکلات خود مراجعه و ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به برنامه وزارت صمت برای ارزیابی مجدد مصوبات میز‌های خدمت گفت: معتقدیم باید دور دوم این فرآیند را نیز آغاز کنیم؛ به این معنا که علاوه بر ادامه رسیدگی به مسائل جدید، عملکرد مصوبات و موضوعات دوره قبلی نیز مورد پایش قرار گیرد تا مشخص شود کدام موارد به نتیجه رسیده و چه موضوعاتی همچنان باقی مانده است.

جعفری هدف اصلی این اقدامات را کاهش مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: هدف ما این است که به هر شکل ممکن، مشکلات فعالان این حوزه، به‌ویژه در شرایط خاصی که امروز کشور با آن مواجه است، در استان‌ها کاهش پیدا کند و مسائل آنها با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود.

وی درباره وضعیت فعالیت معادن در کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ عنوان پروانه بهره‌برداری معدنی داریم که بخش عمده آنها مربوط به مصالح ساختمانی، از جمله شن و ماسه است و تعداد زیادی از این معادن نیز فعالیت فصلی دارند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: اگر گفته شود ۵۰ درصد معادن غیرفعال هستند، ممکن است این تصور ایجاد شود که تعداد قابل توجهی از معادن کشور بدون دلیل تعطیل یا غیرفعال مانده‌اند، در حالی که ر روی ساماندهی تعداد معادن کار می‌کنیم و باید بررسی شود که اساساً همه این موارد باید همچنان در رده معدن قرار بگیرند یا خیر!

جعفری افزود: با وجود مشکلات متعددی که در شرایط موجود، به‌ویژه در زمینه تأمین مواد ناریه و سوخت با آن مواجه بوده‌ایم، خوشبختانه تولید در بخش معدن و میزان استخراج تا این مرحله تقریباً در حد تولید سال گذشته حفظ شده است و امیدواریم این روند در ادامه نیز ادامه پیدا کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خاطرنشان کرد: در بخش محصولات معدنی، به دلیل محدودیت‌های حوزه انرژی، چه در زمینه برق و چه گاز، با مقداری کاهش تولید مواجه بوده‌ایم.

وی افزود: همچنین در دوره جنگ، در تأمین مواد ناریه نیز کمبود‌هایی وجود داشت و مواردی از این دست بر فعالیت بخش معدن اثر گذاشت، اما در مجموع توانسته‌ایم بخش عمده این مسائل را حل و فصل کنیم.

جعفری درباره اجرای طرح پایش هوشمند معادن نیز گفت: موضوع پایش هوشمند در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است و وزارت صمت نیز از سال گذشته این موضوع را به مجموعه استان‌ها و ادارات کل صمت ابلاغ کرده تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

وی افزود: اینکه برخی مطرح می‌کنند باید معادن را به‌صورت مانیتورینگ و با تجهیزات مشخص پایش کرد، باید متناسب با شرایط هر معدن بررسی شود. هدف اصلی ما از هوشمندسازی این است که میزان استخراج به‌صورت دقیق مشخص و محاسبه شود و حقوق دولتی نیز به‌طور کامل تضمین شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: اینکه برای تحقق این هدف در هر معدن از دوربین، باسکول یا سایر تجهیزات استفاده شود، به تشخیص استان و متناسب با شرایط همان معدن بستگی دارد، اما اصل اجرای طرح ابلاغ شده و اعتبارات مورد نیاز نیز در اختیار استان‌ها قرار گرفته است.

جعفری گفت: در استان لرستان نیز اعلام شده که این فرآیند در حدود ۴۰ معدن انجام شده است و باید این روند ادامه پیدا کند تا امکان نظارت دقیق‌تر و محاسبه واقعی میزان استخراج فراهم شود.

وی در ادامه از اجرای طرح احیا و فعال‌سازی معادن خبر داد و اظهار کرد: طرحی با عنوان «طرح احیا و فعال‌سازی معادن» داریم که امسال مسئولیت اجرایی آن به ایمیدرو واگذار شده و در همین چارچوب، موضوع صنایع معدنی را نیز به این طرح اضافه کرده‌ایم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت توضیح داد: در این طرح، معادن غیرفعال شناسایی و مورد بررسی قرار می‌گیرند و برای هر مورد، عارضه‌یابی انجام می‌شود. سپس بر اساس نوع مشکل، برای رفع آن راهکار ارائه خواهد شد.

جعفری افزود: تلاش این است که حتی در مواردی که نیاز به حمایت و کمک وجود دارد، زمینه فعال شدن دوباره این معادن فراهم شود. به‌صورت سالانه حداقل بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن از این طریق فعال می‌شوند.

وی با اشاره به اضافه شدن صنایع معدنی به این طرح در سال جاری گفت: امسال در حوزه صنایع معدنی نیز تعداد زیادی طرح داریم که در گذشته آغاز شده‌اند و به پیشرفت فیزیکی ۶۰، ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد رسیده‌اند، اما اکنون متوقف شده‌اند. برای این واحد‌ها نیز موضوع احیا در دستور کار قرار گرفته و بسته به شرایط، مواردی مانند تغییر کاربری، تکمیل پروژه یا تأمین نقدینگی برای بازگشت آنها به چرخه فعالیت بررسی می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تأکید کرد: این طرح، یک طرح فعال و میدانی است که به‌صورت مستقیم با واحد‌ها وارد گفت‌و‌گو می‌شود، مسائل آنها را به شکل کلینیکی بررسی و عارضه‌یابی می‌کند و در نهایت برای هر مورد، راهکار ارائه می‌دهد.

منبع: ایرنا