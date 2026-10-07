کمیته نوبل، اسامی برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته نوبل جایزه نوبل شیمی امسال را اهدا کرد. «هنری کاگان» و «کنزو سوآی» برای کشف اثرات غیرخطی و خودکاتالیزگری در سنتز آلی نامتقارن برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۶ شدند.

به نقل از نوبل پرایز، برخی از مولکول‌ها مانند آمینواسیدها به دو شکل وجود دارند که تصویر آینه‌ای یکدیگر هستند. با وجود این، موجودات زنده تنها یکی از این دو شکل آینه‌ای را در خود دارند. چگونگی پیدایش چنین عدم تقارن شیمیایی‌، مدت‌ها معمایی حل‌نشده برای شیمی‌دانان بود. کاگان و سوآی به پاس کشف راه‌حلی برای این معما، جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۲۶ را دریافت کردند.



«شیمی حیات» آن‌گونه که شیمی‌دانان می‌گویند، «هوموکایرال»(homochiral) است؛ اصطلاحی برگرفته از واژه‌های یونانی به معنای «یکسان» و «دست». همه آمینواسیدها همچون دست‌ها به دو شکل آینه‌ای وجود دارند، اما تنها یکی از آنها در پروتئین‌های درون سلول‌های بدن یافت می‌شود و دیگری به‌ ندرت در طبیعت دیده می‌شود.



مدت‌ها بود که شیمی‌دانان در پی یافتن چگونگی پیدایش «هوموکایرالیتی»(homochirality) بودند. هنگامی که آنها آزمایش‌هایی را روی واکنش‌های شیمیایی منجر به تشکیل دو مولکول آینه‌ای آغاز کردند، همواره مقادیر برابری از هر دو نوع را در لوله‌های آزمایش خود به دست می‌آوردند، اما تلاش شیمی‌دانان بر آن بود که تنها یکی از این دو شکل آینه‌ای را تولید کنند، زیرا در ساخت مولکول‌هایی که قرار است با موجودات زنده تعامل داشته باشند – مانند داروها – تنها یکی از آن دو شکل آینه‌ای، اثر مطلوب را ایجاد می‌کند.



جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۲۶ به پاس کشف‌هایی اهدا شد که به شیمی‌دانان امکان داده‌اند واکنش‌های شیمیایی منجر به هوموکایرالیتی را پیش ببرند.



«هاینر لینکه»(Heiner Linke)، رئیس کمیته نوبل شیمی گفت: هنری کاگان و کنزو سوآی راه‌حلی را برای معمایی شیمیایی ارائه کرده‌اند که بیش از یک قرن قدمت دارد؛ این که چگونه هوموکایرالیتی می‌تواند به‌ طور خودبه‌خودی پدیدار شود. واکنش‌های شیمیایی که آنها ابداع کرده‌اند، فوق‌العاده‌ هستند.

کاگان در سال ۱۹۸۶ با کشف روشی نوین برای هدایت واکنش‌های شیمیایی، نخستین گام تعیین‌کننده را برداشت. این دستاورد به او امکان داد تا یکی از تصاویر آینه‌ای را با مازادی بسیار بیشتر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد، تولید کند.



سوآی گام بعدی را برداشت. او در سال ۱۹۹۵ در یک مقاله مهم، چگونگی طراحی نخستین واکنش شیمیایی که پتانسیل دستیابی به هوموکایرالیتی را داشت، شرح داد. او سرانجام در سال ۲۰۰۳ به این موفقیت دست یافت. او واکنشی را ارائه کرد که در آن تنها یکی از دو تصویر آینه‌ای ممکن تشکیل می‌شد؛ دستاوردی که پیش از آن، جز در خود پدیده حیات هرگز محقق نشده بود.



به لطف کاگان و سوآی، اکنون می‌دانیم که هوموکایرالیتی چگونه پدید می‌آید. یافته‌های آنها برای شیمی‌دانانی که واکنش‌هایی را برای تولید دارو طراحی می‌کنند، نقشی تعیین‌کننده داشته است.

برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۶



هنری کاگان

زاده ۱۵ دسامبر ۱۹۳۰ در بولونی-بیانکور فرانسه

محل اشتغال در زمان دریافت جایزه: «دانشگاه پاریس-سود»(Université Paris-Sud) واقع در فرانسه

کنزو سوآی

زاده ۱۹۵۰ در هیروشیمای ژاپن

محل اشتغال در زمان دریافت جایزه: «دانشگاه علوم توکیو»(Tokyo University of Science) واقع در ژاپن

منبع: ایسنا