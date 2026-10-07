باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: صنعت تخم‌ مرغ به‌عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی، نقش بی‌بدیلی در تأمین پروتئین ارزان و سلامت جامعه دارد و مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید این محصول در کشور شناخته می‌شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان، افزود: تولید سالانه بیش از ۴۷۰۰تن تخم‌مرغ در مازندران، ضمن تأمین نیاز داخلی، زمینه صادرات به استان‌های همجوار را نیز فراهم کرده است. این دستاورد نتیجه تلاش تولیدکنندگان و همکاری اتحادیه مرغ تخم‌گذار است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، رفع موانع تولید، مدیریت بهینه نهاده‌ها و هم‌افزایی با اتحادیه‌ها را از اولویت‌های اصلی این سازمان برشمرد و گفت: کاهش هزینه‌های تمام‌شده و افزایش بهره‌وری، تنها با همکاری نزدیک میان بخش دولتی و خصوصی محقق می‌شود.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی، افزود: حمایت از صنعت تخم‌مرغ نه‌تنها به‌معنای تقویت اشتغال و معیشت خانوار‌های روستایی است، بلکه گامی اساسی در جهت کاهش وابستگی، افزایش خودکفایی و ارتقای سلامت جامعه محسوب می‌شود. روز جهانی تخم‌مرغ فرصتی است تا اهمیت این محصول مغذی و ارزان را در سبد غذایی خانوار‌ها یادآوری کنیم.

نگهدار در پایان از تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و کارشناسان این حوزه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها، شاهد رشد پایدار تولید و افزایش سهم مازندران در بازار‌های داخلی و خارجی باشیم.