مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اعلام حمایت از حدود ۸۰ هزار خانوار روستایی و عشایری، از رویکرد جدید این نهاد برای عبور مددجویان از چرخه حمایتی با تکیه بر بیمه اجتماعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران؛ آذر عسکرپور ناصر عسکری‌نژاد به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، با اشاره به نقش حیاتی این قشر در اقتصاد و امنیت غذایی کشور، اعلام کرد: در حال حاضر ۷۹ هزار و ۹۵۲ خانوار، شامل جمعیتی بالغ بر ۱۹۱ هزار نفر، تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد استان قرار دارند.



وی با تأکید بر سیاست توانمندسازی، تصریح کرد: یکی از محوری‌ترین اقدامات سال جاری، گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای کشاورزان، روستائیان و عشایر بوده است. بر همین اساس، با پرداخت بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۷۱ میلیون تومان حق بیمه سهم مددجویان در سال ۱۴۰۵، زمینه برای بازنشستگی عزتمندانه آنان فراهم شده است؛ سیاستی که ثمره آن، خروج ۱۷۵ خانواده از چرخه حمایت مستقیم در بازه زمانی سال ۱۴۰۴ تا ابتدای سال ۱۴۰۵ بوده است.



عسکری‌نژاد در پایان، تعامل با اداره کل امور روستایی استان را کلید اصلی موفقیت در ارتقای رفاه و توسعه اشتغال پایدار در این مناطق دانست.