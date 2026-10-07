سردار نقدی تأکید کرد که تنگه هرمز بسته است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر آن تسلط کامل دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تشریح وضعیت تنگه هرمز گفت که حجم نفت قاچاق‌شده بسیار ناچیز است و نمی‌توان گفت که تنگه هرمز برای چنین فعالیت‌هایی باز است؛ ما به این موضوع نیز رسیدگی خواهیم کرد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه همچنین تصریح کرد که تنگه هرمز بسته است، اما برخی با شناورهای کوچک اقدام به قاچاق نفت و انتقال آن به نفتکش‌ها می‌کنند.

سردار نقدی در ادامه خاطرنشان کرد: به زودی، تعداد کمی از مسیرهایی که افراد متخلف از طریق انفجار و تخریب برخی از مسیرهای صخره‌ای موجود در تنگه هرمز ایجاد کرده‌اند، مسدود خواهند شد.

وی درباره برد تسلیحات ایران نیز به خبرنگار شبکه خبری العالم گفت که برد محدود تسلیحات ما ناشی از دلایل فنی نیست، بلکه برخاسته از سیاست ماست؛ برد تسلیحاتی ایران با تصمیم مسئولان، رهبر انقلاب و متناسب با نیازهای ما تعیین می‌شود.

مشاور فرمانده کل سپاه تاکید کرد: هر زمان که مسئولان و رهبر انقلاب به ما مجوز دهند، برد سلاح‌های خود را متناسب با نیاز میدان نبرد افزایش خواهیم داد.

سردار نقدی در پایان افزود: از آنجا که تسلیحات ما تولید داخل هستند، می‌توانیم برد و قدرت آنها را متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای میدان نبرد افزایش دهیم.

منبع: العالم

برچسب ها: سردار نقدی ، قدرت ایران
خبرهای مرتبط
سخنگوی ارتش: تسلیحات و آمادگی لازم برای یک جنگ طولانی را داریم
عراقچی: از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تأمین منافع ملی و تقویت امنیت ایران استفاده می‌کنیم
سرلشکر رضایی:
واقعیت را ایران رقم می‌زند نه تخیلات بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا
سخنگوی ارتش: محاسبات دشمن در برابر اراده ملت ایران فرو ریخت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
این حجم از نفت که به آسانی از تنگه توسط دشمنان خارج میشه رو با لنچ و کشتی های کوچیک جابجا میکنن ؟؟

چرا تنگه رو نا امن نمیکنید ؟

چرا تنگه رو مسدود نمیکنید ؟

همه میدونن حجم نفت خامی که از تنگه ی هرمز خارج میشه بیشتر از قبل از جنگ شده .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
احسنت. کاخ سفید رو بزنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
از افزایش دلار هم خبر داری؟
از سفره خالی مردمم خبر داری؟
از گرونی های عجیب غریب هم خبر داری؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۷:۵۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
ناوهای آمریکایی رو میشه زد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Sweden
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
«حجم نفت قاچاق‌شده بسیار ناچیز است» :))))))))))))))))))))))

آمریکا دیگه دغدغه عبور نفت از تنکه رو نداره. از دوران قبل جنگ هم بیشتر داره نفت عبور میده. میگی نه؟ خو یه نگاه به قیمت جهانی نفت بنداز :))))
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
برای رهایی کشور و ملت از زیر سلطه آمریکا، اول باید کشور رو از لوث آمریکاپرستان و غربگراهایی که مسندهای قدرت اقتصادی و سیاسی رو قبضه کردن و ملت رو به تنگنا آوردن خلاس کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
در صورت لزوم شلیک مستقیم به کاخ سفید و در صورت ضرورت با کلاهک هسته ای ...
و ...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
فقط بمب هسته ای
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
تنها و تنها و تنها ابزار دفاعی بقای مردم ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
تنگه هرمز جلیج فارس وتا انتهای دریای عمان را منطقه جنگی اعلام کنید وهر شناوری حتی نزدیک در یای عمان بشودرا بزنید
۶
۶
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
باشه بهش میگم. امر دیگه ای نداری؟ :))
مهاجرانی: مصادره استعفای پاک‌نژاد تقلای بی‌حاصل ترامپ برای پنهان کردن ناکامی‌هاست
ایران در دفاع از خود مصمم و در دیپلماسی نیز جدی است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۶ مهر
منطق بانک مرکزی برای ارزپاشی روشن نیست
مذاکره ایران و آمریکا فعلا در بن‌بست؛ دیپلماسی ناممکن زیر سایه فشار و تهدید
آخرین اخبار
مذاکره ایران و آمریکا فعلا در بن‌بست؛ دیپلماسی ناممکن زیر سایه فشار و تهدید
منطق بانک مرکزی برای ارزپاشی روشن نیست
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۶ مهر
ایران در دفاع از خود مصمم و در دیپلماسی نیز جدی است
مهاجرانی: مصادره استعفای پاک‌نژاد تقلای بی‌حاصل ترامپ برای پنهان کردن ناکامی‌هاست
عملیات‌های پرچم دروغین نمی‌تواند ماهیت جنایتکارانه جنگ‌های آمریکا و اسرائیل را بپوشاند
دستکاری اطلاعات برای کاهش بهای نفت
پزشکیان: تا آخرین نفس تلاش می‌کنم کشور از وضعیت کنونی سربلند خارج شود
امنیت پایدار منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود/ کشورهای منطقه باید درک کنند حضور آمریکا در منطقه، امنیت‌آفرین نیست
رئیس‌جمهور فردا به ترکمنستان می‌رود
گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان و پوتین؛ تأکید بر تداوم همکاری‌های ایران و روسیه
پزشکیان: باید فریادرس کسانی باشیم که صدایشان شنیده نمی‌شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری اقامه می‌شود
طوفان الاقصی فراتر از تصور رژیم صهیونی بود؛ دفاع از جبهه مقاومت تا آزادی قدس ادامه دارد
سخنگوی ارتش: تسلیحات و آمادگی لازم برای یک جنگ طولانی را داریم
سردار نقدی از آمادگی برای افزایش برد تسلیحاتی ایران خبر داد
تداوم دیپلماسی در کنار تقویت بازدارندگی ضروری است/ اسرائیل با هر نظم منطقه‌ای که در آن برتری نداشته باشد، مخالفت می‌کند
پزشکیان: نیاز باشد برای صرفه‌جویی مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی تعطیل می‌شوند
قالیباف: دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در داخل کشور است
تمرکز اصلی در رزمایش ضد تروریسم شانگهای، هم‌افزایی امنیتی است
متکی: آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از جنگ به دنبال ایجاد بحران در منطقه هستند
مسعود پزشکیان: متأسفانه در بسیاری از موارد نارسایی و قصور داریم که باعث می‌شود خیلی‌ها از ما دور شوند