نیویورک‌تایمز گزارش داد آمریکا ماه‌ها پیش از تشدید درگیری‌ها در یمن، ریاض را از افزایش خطر مطلع کرده و پیشنهاد ارائه کمک را داده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد که واشنگتن پیش از آغاز تشدید تنش‌های اخیر در یمن، درباره افزایش خطر یمنی‌ها به ریاض هشدار داده بود و پیشنهاد کرده بود در زمینه برنامه‌ریزی و ارائه خدمات جاسوسی درباره تحرکات آنها به عربستان کمک کند.

این روزنامه گفت: «نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا ماه‌ها درباره افزایش خطر انصارالله به عربستان سعودی هشدار داده و از مقام‌های سعودی خواسته بودند نیرو‌های پراکنده دولت (مستعفی و تحت کنترل عربستان) یمن را متحد کنند.»

به نوشته «نیویورک تایمز»، مقام‌های آمریکایی پیشنهاد کمک در زمینه برنامه‌ریزی و ارائه خدمات جاسوسی، از جمله داده‌های مربوط به تحرکات نیرو‌های انصارالله، را مطرح کرده بودند، اما تاکید داشتند که این کمک‌ها محدود خواهد بود و شامل حملات هوایی نمی‌شود.

اوضاع در یمن در اواسط ژوئیه گذشته تشدید شد؛ زمانی که عربستان، فرودگاه صنعا را در لحظه فرود هواپیمایی که از ایران وارد می‌شد، هدف قرار دادند. یمنی‌ها نیز در همین راستا اعلام کردند تا زمان رفع محاصره یمن که از سوی ریاض به مدت بیش از یک دهه اعمال شده است، با عربستان وارد جنگ خواهند شد.

پیش از این، شبکه «سی‌ان‌ان» به نقل از منابعی گزارش داده بود که بیش از ۱۰۰ مستشار نظامی آمریکایی برای کمک به ریاض در عملیات نظامی علیه انصارالله وارد عربستان سعودی شده‌اند. این شبکه همزمان ادعا کرد که پنتاگون در هدایت حملات مستقیم مشارکت ندارد و سوخت‌رسانی هوایی به جنگنده‌های سعودی نیز انجام نمی‌دهد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، آمریکا و عربستان
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