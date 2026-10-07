سرکوب اعتراضات دانش آموزی در فرانسه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت دادگستری فرانسه، بیش از ۵ هزار نفر از زمان آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند که ۸۷ نفر از آنها زیر سن قانونی بوده‌اند؛ همچنین دست‌کم ۱۹۰ دانش‌آموز و ۷۸ نفر از کارکنان مدارس در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند.

همزمان، صدها مدرسه به دلیل خسارت یا نگرانی‌های امنیتی تعطیل یا با اختلال مواجه شده‌اند. معترضان مشکلاتی مانند کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی مدارس را مطرح می‌کنند، در حالی که دولت فرانسه بر ضرورت بازگرداندن نظم و مقابله با خشونت و تخریب تأکید دارد.