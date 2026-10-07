باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سرکوب اعتراضات دانش آموزی در فرانسه + فیلم

اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه با افزایش بازداشت‌ها، زخمی‌شدن معترضان و تشدید حضور نیرو‌های ضدشورش وارد مرحله‌ای تازه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت دادگستری فرانسه، بیش از ۵ هزار نفر از زمان آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند که ۸۷ نفر از آنها زیر سن قانونی بوده‌اند؛ همچنین دست‌کم ۱۹۰ دانش‌آموز و ۷۸ نفر از کارکنان مدارس در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند.

همزمان، صدها مدرسه به دلیل خسارت یا نگرانی‌های امنیتی تعطیل یا با اختلال مواجه شده‌اند. معترضان مشکلاتی مانند کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی مدارس را مطرح می‌کنند، در حالی که دولت فرانسه بر ضرورت بازگرداندن نظم و مقابله با خشونت و تخریب تأکید دارد.

مطالب مرتبط
سرکوب اعتراضات دانش آموزی در فرانسه + فیلم
young journalists club

اهتزاز پرچم فلسطین توسط دانشجویان معترض در فرانسه + فیلم

سرکوب اعتراضات دانش آموزی در فرانسه + فیلم
young journalists club

 خشونت عریان پلیس علیه دانش‌آموزان در فرانسه؛ تصاویری که جهان را فراگرفت! + فیلم

سرکوب اعتراضات دانش آموزی در فرانسه + فیلم
young journalists club

 بحران واقعی سوخت در آمریکا و اروپا؛ از تعطیلی جایگاه‌ها تا احتمال سهمیه‌بندی! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم
۱۵۳

جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم
۱۴۹

ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
ایران، پرچمدار کنترل بیماری سل در منطقه + فیلم
۱۴۹

ایران، پرچمدار کنترل بیماری سل در منطقه + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم
۱۳۹

 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha