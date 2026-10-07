رئیس مرکز تحقیقات حلال گفت: اکنون گرماش مالی صنعت حلال در دنیا بیش از ۷ هزار میلیارد دلار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم  - حسین رستگار رئیس مرکز تحقیقات حلال در نشست همایش حلال و سلامت گفت: کالای حلال و سالم از کیفیت بالاتری برخوردار است و موضوع غذای حلال، فراتر از مقوله دینی و معنوی است.

به گفته وی، اکنون بازار ۷ هزار میلیارد دلاری در دنیا برای موضوع حلال و محصولات حلال در دنیا ایجاد شده است.

رستگار تاکید کرد: اکنون سل و ژن تراپی در کشور توسعه پیدا کرده است و موضوع حلال و سلامت در ژن درمانی مسئله مهمی محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر برای استفاده از تجهیزات مورد نیاز بدن موضوع حلال از اهمیت بالایی برخوردار است. کشور‌های انگلیس و امربکا بزرگترین اعطا دهنده گواهی‌های حلال است. 

رئیس مرکز تحقیقات حلال تصریح کرد: الان حلال یک کلمه اقتصادی، اجتماعی و سلامت است. کالای حلال سالم‌تر از کالا‌های دیگر است.

وی افزود: الان مراکز وزارت بهداشت با حوزه‌های علمیه ارتباط و تعامل خوبی دارند.

در ادامه نشست، عباس مهدی‌زاده مدیر راهبری پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو گفت: اگر غذای با کیفیت و ایمن به صورت حلال درست شود از کیفیت و سلامت بالایی برخوردار خواهد بود.

به گفته وی، کشور ترکیه برای محصولات حلال مصوباتی را تعریف و تدوین کرده است. 

در ادامه برنامه، حجت‌ الاسلام‌والمسلمین حسینی مرادی رئیس شورای فقهی مرکز تحقیقات حلال گفت: صنعت حلال نشان علیت مسلمانان است. 

به گفته وی فرایند کاری حلال از جمله موضوعات مهم محسوب می‌شود. غذای حلال سبب بروز برکت در زندگی‌ها خواهد شد.

برچسب ها: غذای حلال ، محصولات حلال
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