سخنگوی گردان‌های القسام در سومین سالگرد ۷ اکتبر این عملیات را «معجزه نظامی» خواند و گفت مقاومت نظریه امنیتی و بازدارندگی اسرائیل را درهم شکست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابوعبیده، سخنگوی نظامی گردان‌های القسام، در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» تایید کرد که سه سال از «گذر مقدس، روزی که در آن سلاح‌های مردان، تئوری امنیت اشغالگری اسرائیل را برای همیشه در هم شکست و با آن، بازدارندگی و قاطعیت را از بین برد» می‌گذرد.

ابو عبیده با غرور و افتخار به قهرمانان و شهدای گذر بزرگ، رهبران و سربازان، و به مردم بزرگ فلسطین که آغاز و پایان این داستان را تعیین می‌کنند، درود فرستاد.

سخنگوی القسام با درود ویژه به مردم نوار غزه گفت: «ای مردم بزرگ غزه، بهای سنگینی پرداختید، اما اقدام شما بزرگ بود و نسل‌ها شما را به عنوان سازندگان شکوه و تغییر دهندگان چهره تاریخ و معادلات جهان و به عنوان مدافعان ناموس و اماکن مقدس ملت در این تکه باریک و محاصره شده از سرزمین که وجدان‌های آزادگان را بیدار و همه توطئه‌گران و بزدلان را رسوا کرده است، به یاد خواهند آورد.»

ابوعبیده خاطرنشان کرد که هفتم اکتبر یک «معجزه نظامی» بود که دوست و دشمن، عظمت برنامه‌ریزی و اجرای آن را به یک اندازه شاهد بودند. او همچنین از درخشش یک فریب استراتژیکِ به‌دقت طراحی‌شده سخن گفت که در آن مبارزان مقاومت با بهره‌گیری از همه تهدیدها و فرصت‌ها، از جمله «خودشیفتگی، تکبر و تحقیر نتانیاهو نسبت به مخالفان»، عملکردی برتر از خود نشان دادند.

سخنگوی القسام تاکید کرد که فلسطین همه کسانی را که از آن حمایت کردند، به ویژه کسانی که خون خود را فدا کردند، فراموش نخواهد کرد و هتک حرمت مسجد الاقصی و زخم خونین غزه، همه را بدون استثنا فرا می‌خواند.

ابوعبیده در پایان خواستار گسترش دایره رویارویی و حمایت شد و خاطرنشان کرد که «سودان و لیبی از نظر جسارت، کمتر از یمن، لبنان، عراق و ایران نیستند» و تاکید کرد که هیچ بهانه‌ای برای انفعال وجود ندارد، زیرا همه دیدند که چگونه پهپاد‌های ساده‌ای که از جبهه‌های مختلف می‌آمدند، دشمن را در شب بیدار نگه می‌داشتند.

منبع: المیادین

برچسب ها: طوفان الاقصی ، هفتم اکتبر ، ابو عبیده
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