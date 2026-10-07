مدیرکل شیلات مازندران با اعلام آغاز فصل صید ماهیان استخوانی از ۱۵ تا ۲۰ مهرماه، از پیش‌بینی سال پربار صید در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین‌زاده د مدیرکل شیلات مازندران رباره زمان و ساختار صید پره، گفت: فصل صید پره از ۱۵ تا ۲۰ مهر در استان آغاز شده و تا فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به بازدهی مناسب سال گذشته، افزود: با توجه به نتایج مطلوب سال گذشته، انتظار داریم امسال نیز با تحقق پیش‌بینی‌ها، سال بسیار خوبی در حوزه صید داشته باشیم.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: در حال حاضر ۵۴ تعاونی پره در مازندران وجود دارد که ۵۱ تعاونی آن فعال هستند. این تعاونی‌ها در نوار ساحلی ۴۸۷ کیلومتری استان، از غرب تا شرق، و به‌ویژه در مناطقی همچون بابلسر و محمودآباد پراکنده‌اند.

او با اشاره به اهمیت این صنعت، افزود: حدود ۴۲۰۰ صیاد به‌طور مستقیم و نزدیک به ۱۲ هزار نفر به‌طور غیرمستقیم از این شغل ارتزاق می‌کنند.

مدیرکل شیلات مازندران همچنین با اشاره به چالش‌های پیش روی جامعه صیادی، از ضرورت پیگیری مشکلاتی نظیر تعدیل جامعه صیادی، کاهش سطح پرداختی و ماهیت سخت و زیان‌آور این شغل یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که این مسائل در سال جاری مرتفع شود.

حسین‌زاده درباره بازسازی ذخایر، گفت: سالانه با هدف حفظ پایداری صید، اقدام به بازسازی ذخایر می‌شود. در سال گذشته، ۷۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی کپور و سفید در دریا و رودخانه‌های منتهی به دریا رهاسازی شد و پیش‌بینی می‌کنیم روند بهبود وضعیت ذخایر هر سال بیشتر شود.

او افزود: در مراکز تکثیر «شهید رجایی» و «باهنر کلاردشت»، ماهیان اقتصادی شامل ماهیان آزاد، سفید، کپور و انواع ماهیان خاویاری تکثیر می‌شوند. این ماهیان با مشارکت جامعه صیادی در ۳۳ رودخانه دریای خزر توزیع می‌گردند تا ذخایر طبیعی بازسازی شوند.

مدیرکل شیلات در پایان با اشاره به روش انتقال ماهیان مولد از دریا به استخر‌های تکثیر طبیعی گفت: برای حمایت از تعاونی‌هایی که ماهیان مولد را برای ما تأمین می‌کنند و به مراکز تکثیر (مانند مرکز شهید رجایی) می‌سپارند، مشوق‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تا فرآیند تکثیر طبیعی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: صید ماهی ، فصل صید
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