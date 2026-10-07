باشگاه خبرنگاران جوان-آیت‌الله جوادی آملی امروز در جلسه هفتگی درس اخلاق خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه علم و تعلیم در آموزه‌های دینی، اظهار کرد: همان‌گونه که فراگیری علم بر انسان جاهل واجب است، آموزش و تعلیم افراد ناآگاه نیز بر عهده عالمان قرار دارد.

وی افزود: اگر عالم و جاهل هر کدام به وظیفه خود عمل کنند، نظام علم در جامعه شکل می‌گیرد و مردم از جهل رهایی می‌یابند و عالمان نیز رسالت خود را در تعلیم و آگاهی‌بخشی به جامعه انجام می‌دهند.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: همه افراد به درجات عالی علمی دست پیدا نمی‌کنند، اما هر انسان باید به اندازه‌ای که برای زندگی دینی او لازم است، نسبت به اصول و خطوط کلی دین و حدود احکام الهی آگاهی داشته باشد.

آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مربوط به زن، جایگاه زن و مسئله حجاب بیان کرد: زن و مرد در حقیقت انسانیت تفاوتی با یکدیگر ندارند، زیرا حقیقت انسان به روح او وابسته است و روح نه مذکر است و نه مؤنث.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم اظهار کرد: در قرآن کریم بخشی از آیات درباره زنان، بخشی درباره مردان و بخشی درباره هر دو گروه است و بسیاری از تکالیف الهی به صورت مشترک متوجه انسان‌ها شده است، به گونه‌ای که همه باید عادل باشند، به وظیفه خود عمل کنند، به عهد وفا کنند و بنده خدا باشند.

روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث

وی با اشاره به کاربرد واژه‌های مختلف در زبان عربی و قرآن کریم افزود: در آیات الهی برخی تعبیرها اختصاص به زنان یا مردان دارد، اما تعابیری مانند الذین در مواردی به صورت مشترک درباره زن و مرد به‌کار می‌رود، همان‌گونه که در گفت‌وگوی عمومی نیز وقتی از مردم سخن گفته می‌شود، مقصود تنها مردان نیستند.

آیت‌الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: قرآن کریم حضرت مریم سلام‌الله‌علیها را به عنوان نمونه‌ای برای مؤمنان معرفی می‌کند و این مسئله نشان می‌دهد که زن و مرد در حقیقت انسانی مشترک هستند و بسیاری از احکام و ارزش‌های الهی متوجه حقیقت انسانی آنان است.

وی با اشاره به تفاوت مبنای اسلام با نگاه غرب در مسئله برابری زن و مرد گفت: هنگامی که در نگاه اسلامی از برابری زن و مرد سخن گفته می‌شود، ملاک بدن نیست، بلکه حقیقت روح انسان مورد توجه قرار می‌گیرد و روح، زن و مرد ندارد.

این مرجع تقلید با اشاره به کتاب زن در آیینه جلال و جمال بیان کرد: زن بودن و مرد بودن مربوط به بدن است، اما حقیقت انسان و جلال و جمال او به روح وابسته است و روح نه مذکر است و نه مؤنث.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان بیان کرد: دختران و خواهران جامعه سرمایه‌های انسانی هستند و اگر در برخی مسائل آگاهی لازم وجود ندارد، باید با دلسوزی و مسئولیت‌پذیری به این موضوع پرداخت و درباره احکام با آنان سخن گفت.

با جوانان عالمانه و با نرمی سخن بگوییم

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: دانشگاه‌ها و مدارس باید به صورت عالمانه و محققانه برای نسل جوان تبیین کنند که انسان موجودی ابدی است و موجود ابدی باید برای زندگی و سرنوشت ابدی خود برنامه داشته باشد.

وی افزود: تحمیل و فشار اثر ماندگار ندارد و اگر فشار برای مدتی برداشته شود، مسئله دوباره بازمی‌گردد، اما اگر برای انسان روشن شود که امکان رسیدن به مقام فرشتگی را دارد، مسیر زندگی او می‌تواند تغییر کند.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مثال برگ توت و تبدیل آن به ابریشم و اطلس گفت: امروز ابریشم و اطلس از ارزشمندترین محصولات به شمار می‌روند، در حالی که منشأ آن برگ توت است و کرم ابریشم در شرایط مناسب رشد و تربیت می‌شود و محصولی ارزشمند پدید می‌آورد.

آیت‌الله جوادی آملی ادامه داد: همان‌گونه که برگ توت در مسیر مشخص به ابریشم و اطلس تبدیل می‌شود، انسان نیز می‌تواند با علم، تربیت و تلاش مسیر رشد را طی کند و به مقام فرشتگی برسد.

با اخلاق و حوصله با جوانان سخن بگوییم

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مدارس و دانشگاه‌ها عنوان کرد: باید برای گفت‌وگو با فرزندان و جوانان حوصله داشته باشیم و با اخلاق، تعلیم، تربیت و ادب و با رعایت حال مردم، مسائل را برای آنان تبیین کنیم.

آیت‌الله جوادی آملی گفت: جهل، دشمن انسان است و اگر کسی چیزی را نداند، همین ناآگاهی می‌تواند مانع حرکت او شود، اما وقتی انسان بداند که ظرفیت رسیدن به مقام فرشتگی را دارد، می‌تواند به سوی آن حرکت کند.

این مرجع تقلید افزود: این مسیر و حقیقت فرشتگی را حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و حسین بن علی علیهماالسلام به ما نشان داده‌اند و جامعه می‌تواند با الگوگیری از این مسیر، راه رشد و تعالی را دنبال کند.

این استاد حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت رفتار اخلاقی در جامعه بیان کرد: اگر انسان می‌تواند به چنین جایگاهی برسد، دلیلی برای اختلاف و درگیری وجود ندارد و سخن گفتن نیز باید به گونه‌ای باشد که جاذبه ایجاد کند و موجب فاصله میان افراد نشود.

بدی را با خوبی پاسخ دهید

وی خطرنشان کرد: قرآن کریم دستور می‌دهد بدی با خوبی پاسخ داده شود و می‌توان مشکلات و اختلافات را با اخلاق و رفتار صحیح برطرف کرد.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به سرمایه‌های معنوی کشور و شهدای فراوان گفت: این سرزمین شهدای بسیاری تقدیم کرده و با وجود چنین سرمایه‌های معنوی و بزرگان فراوان، نباید جامعه گرفتار آشوب و اختلاف شود.

مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: نباید سخنی بگوییم که موجب رنجش دیگران شود، زیرا می‌توان بدون دعوا و درگیری انسان تربیت کرد و جامعه را به سمت تعالی برد.

وی افزود: همان‌گونه که می‌توان از برگ توت به ابریشم رسید، انسان نیز می‌تواند به مقام فرشتگی برسد و بسیاری از شهدا این حقیقت را در عمل نشان داده‌اند.

آیت‌الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: جامعه ایران نیز می‌تواند مسیر فرشتگی و تعالی را طی کند و این امر با گفت‌وگو، اخلاق، تعلیم، تربیت و پرهیز از اختلاف و درگیری امکان‌پذیر است.

این مرجع تقلید با اشاره به جایگاه شهدا و مسئولیت جامعه در قبال این امانت الهی دعا کردند: خداوند نظام ما را به برکت قرآن و در سایه اهل‌بیت عصمت و طهارت حفظ کند، رهبر شهید ما را با شهدای کربلا محشور فرماید و توفیق دهد این امانت الهی را که به وسیله شهدا به دست ما سپرده شده است، به صاحب اصلی آن برگردانیم.