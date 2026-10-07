باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - استان فارس، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی جامعه روستایی و عشایری کشور، با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و گردشگری، میتواند به موتور محرک‌های برای رشد اقتصادی و توسعه متوازن استان و کشور تبدیل شود.

با این حال، چالش‌هایی نظیر بحران آب، مهاجرت، ضعف زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بالقوه، مسیر بهره‌گیری از این توانمندی‌ها را دشوار کرده است. این گزارش، با بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های پیشرو، راهکار‌هایی برای تبدیل این پتانسیل به رشد پایدار ارائه میدهد.

ظرفیت‌ها؛ از دام سبک تا گردشگری عشایری

استان فارس با دارا بودن حدود ۴ هزار روستا و جمعیت روستایی بالغ بر یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر (معادل ۳۰ درصد جمعیت استان)، از جایگاه ویژ‌های در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است.

در همین حال، جامعه عشایری استان با حدود ۲۶ هزار و ۷۸۰ خانوار کوچنده و ۱۲.۵ درصد از جمعیت عشایر کل کشور، بزرگترین قطب عشایری ایران محسوب میشود. این جامعه در ۱۹ زیست‌بوم و یک هزار و ۲۴۱ استقرارگاه در سراسر ۳۷ شهرستان استان پراکنده است و ۶۷ درصد از مراتع استان را در اختیار دارد.

تولیدات دامی و کشاورزی، ستون اصلی اقتصاد روستا و عشایر فارس را تشکیل میدهد. استان فارس با دارا بودن بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار راس دام سبک روستایی و عشایری، رکوردار جمعیت دام سبک کشور است. عشایر استان سالانه ۲۰ هزار تن گوشت قرمز و ۲۶۰ هزار تن انواع محصولات باغی و زراعی تولید میکنند. همچنین ۲۵ درصد گوشت قرمز استان و ۴۷ درصد صنایعدستی استان توسط جامعه عشایری تأمین میشود.

صنایع دستی نیز از جمله ظرفیت‌های درخشان این منطقه است. عشایر فارس با تولید سالانه ۵۷ هزار متر مربع صنایع دستی، ۴۳ درصد از صنایع دستی استان و ۴۴ درصد از تولیدات صنایع دستی کل کشور را به خود اختصاص دادهاند.

دستبافته‌های نظیر فرش، گبه، گلیم، جاجیم و سیاهچادر، نه‌تنها میراث فرهنگی غنی این منطقه را نمایندگی میکنند، بلکه به‌عنوان کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا، قابلیت صادرات و اشتغال‌زایی گسترده دارند. در شهرستان فیروزآباد به تنهایی ۱۰ هزار بافنده دستبافته‌های داری فعالیت میکنند و ۸۴ رشته از ۲۶۰ رشته فعال صنایع دستی استان در این شهرستان متمرکز است.

گردشگری عشایری و روستایی یکی دیگر از ظرفیت‌های کم‌نظیر فارس است. وجود چشمه‌های بکر طبیعی، ۱۲ هزار و ۴۰۰ استقرارگاه عشایری، ایل راه‌های تاریخی، تولیدات ارگانیک، آداب و رسوم غنی، موسیقی اصیل و فرهنگ مهمان نوازی، جامعه عشایری فارس را به یکی از جذابترین مقاصد گردشگری فرهنگی در کشور تبدیل کرده است.

هم اکنون بیش از ۲۰ تا ۲۳ کانون فعال بومگردی عشایری دارای مجوز در مناطق ییلاقی و قشلاقی استان فعالیت میکنند. نوروزگاه‌های عشایری فارس نیز از باشکوهترین نوروزگاه‌های کشور است که فرصتی برای معرفی فرهنگ قشقایی فراهم میکند.

چالش‌ها؛ از بحران آب تا مهاجرت اجباری

در کنار این ظرفیت‌های چشمگیر، روستا‌ها و مناطق عشایری فارس با چالش‌های جدی و متعددی رو‌به‌رو هستند که بهره‌گیری کامل از این پتانسیل‌ها را محدود میکند.

بحران آب مهمترین و فوری‌ترین چالش پیشروی روستا‌ها و عشایر استان است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۷۶۸ روستا و ۳۵ شهر استان فارس دسترسی به آب پایدار نداشته و دچار تنش آبی هستند.

وضعیت به‌گونه‌ای است که ۴۰۰ روستای استان با تانکر آبرسانی میشوند و بیش از ۸۰ درصد تولید آب استان از منابع زیرزمینی وابسته به بارندگی سالانه تأمین می‌شود. خشکسالی‌های ممتد، کاهش ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به بلندمدت، استفاده بی‌رویه از ذخایر زیرزمینی و کشت‌های آب‌دوست، این استان را که روزگاری «پایتخت کشاورزی ایران» لقب داشت، به «طلایه دار بی آبی» تبدیل کرده است.

فرونشست زمین به‌عنوان پیامد مستقیم برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، به خانه‌های روستایی رسیده است.

مهاجرت اجباری نتیجه قهری این بحران‌هاست. گزارش‌های میدانی نشان میدهد که سیلی از مهاجرت روستاییان به سمت شهر‌ها به راه افتاده و روستا‌های متروکه زیادی در استان فارس شکل گرفته است. بخشی از روستا‌های استان با مهاجرت اجباری ساکنانشان خالی از سکنه شده‌اند و این روند، ساختار جمعیتی و اقتصادی مناطق روستایی را تهدید میکند.

ضعف زیرساخت‌ها نیز از دیگر موانع جدی است. بعضی از روستا‌های استان از کمبود امکانات رنج میبرند.

ضعف تبلیغات و بازاریابی نیز در حوزه گردشگری عشایری و فروش محصولات روستایی مشهود است. نتایج مطالعات نشان میدهد که تبلیغات ضعیف در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری ضعیف بخش دولتی، ضعف بنیه مالی و سطح آگاهی پایین از مزایای گردشگری، از مهمترین نقاط ضعف توسعه گردشگری عشایری در استان فارس هستند.

راهکارها؛ از مهارت آموزی تا اقتصاد مقاومتی

با وجود این چالشها، ظرفیت‌های عظیم روستا و عشایر فارس میتواند به موتور محرک‌های برای رشد‌های مختلف استان تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند رویکردی نظاممند و مبتنی بر برنامه‌ریزی علمی است.

نخست، مدیریت پایدار منابع آب باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم آب‌بر، توسعه آبیاری تحت فشار، احیای قنوات و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، از اقدامات ضروری است.

دوم، توسعه مهارت آموزی و کارآفرینی روستایی میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت کمک کند. طرح ایجاد «خانه‌های مهارت» در روستا‌های دارای پتانسیل بر اساس اسناد آمایش سرزمینی، یکی از اقدامات تحول آفرین استان است که با هدف دسترسی روستاییان به بازار، فروش محصولات و رونق اقتصاد محلی طراحی شده است. همچنین طرح «دهکده مشاغل روستایی» با هدفگذاری ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی در سال، شامل ۲۰ کارگاه تعاونی و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۴۰ نفر، نمون‌های از رویکرد‌های نوین در این حوزه است.

سوم، توسعه زنجیره ارزش صنایع دستی میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای جامعه عشایری ایجاد کند. ایجاد تعاونی‌های تأمین مواد اولیه و فروش محصولات، آموزش مهارت‌های نوین به بافندگان، توسعه صادرات و ایجاد بازار‌های آنلاین، از راهکار‌های مؤثر در این زمینه است.

چهارم، توسعه گردشگری عشایری و روستایی بهعنوان یک محور اقتصادی مکمل، میتواند به تنوع بخشی به درآمد خانوار‌های روستایی کمک کند. ایجاد اردوگاه‌های گردشگری عشایری، توسعه اقامتگاه‌های بومگردی، برگزاری تور‌های فرهنگی و جشنواره‌های عشایری، و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل، از جمله اقدامات لازم در این حوزه است.

پنجم، تقویت زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه ضروری است. استان فارس در سال‌های گذشته از نظر تعداد و حجم پروژه‌های عمرانی در رتبه نخست کشور قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در مناطق روستایی اجرا شده است. تخصیص ۴.۸ همت منابع بانکی برای ساخت و بازسازی ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن روستایی، اجرای طرح هادی در ۲ هزار و ۳۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، و اتصال ۱۲۹ روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه اینترنت پرسرعت با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان، از جمله اقدامات زیرساختی در حال اجراست.

ششم، حمایت از تولید دامی و کشاورزی به‌عنوان مزیت رقابتی اصلی منطقه، نیازمند سیاست‌های حمایتی هدفمند است. اجرای طرح تولید ملی در دامداری‌ها با تخصیص ۱۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات، هدفگذاری ایجاد ۶۷۰ شغل در حوزه دام، طیور و زنبور عسل، و راه‌اندازی شهرک‌های کشاورزی و دامداری، از جمله اقداماتی است که میتواند به افزایش بهره‌وری و درآمدزایی در مناطق روستایی کمک کند.

در پایان باید گفت روستا‌ها و عشایر استان فارس، با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه‌های دامداری، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری، میتوانند به‌عنوان پیشرانه‌ای اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن استان ایفای نقش کنند.

با این حال، بحران آب، مهاجرت، ضعف زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بالقوه، موانعی جدی بر سر این مسیر هستند. تجربه نشان داده است که ترکیبی از برنامه‌ریزی علمی، سرمایه‌گذاری هدفمند، توانمندسازی جامعه محلی و هماهنگی بین بخشی میتواند این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کند.

آنچه بیش از همه ضروری است، تغییر نگاه به روستا و عشایر از موضع «مددجو» به «مولد» و باور به اینکه هر سیاه‌چادر عشایری، یک بنگاه اقتصادی کوچک و در عین حال ارزشمند است. تحقق این رویکرد، فارس را نه‌تنها در مسیر رشد اقتصادی پایدار قرار میدهد، بلکه به الگویی برای توسعه متوازن ملی تبدیل خواهد کرد.