با نظارت و پیگیری دادستانی تهران بر عملکرد گروه خودروسازی سایپا، تولید خودروهای ناقص در شرکت‌های وابسته به این خودروسازی متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی روز چهارشنبه با اشاره به بازدید از پارکینگ‌های گروه خودروسازی سایپا در خرداد سال جاری،‌ اظهار کرد: این بازدید به منظور نظارت بر پارکینگ‌ها و بررسی علل توقف خودروها انجام شد و متعاقب آن پروژه جامع جمع آوری، تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص در قالب یک برنامه ۵۰ روزه، با پیگیری و حمایت این دادستانی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط، در دستور کار گروه خودروسازی سایپا قرار گرفت که حسب گزارش‌های دریافت شده، اجرای آن تاکنون موفقیت‌آمیز بوده و تا حصول نتیجه‌ نهایی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌های شرکت سایپا، با ۶۹ درصد کاهش از ۱۲ هزار و ۷۷۰ دستگاه به حدود چهار هزار دستگاه رسیده و تکمیل و ترخیص مابقی خودروها تا پایان مهر به اتمام می‌رسد.

دادستان تهران، تولید خودروهای ناقص را یکی از مهم‌ترین دلایل انباشت محصولات در پارکینگ‌ها عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین دستاورد این طرح، توقف تولید خودروهای ناقص است و اکنون پارکینگ‌ها به محل نگهداری خودروهای تکمیل شده و آماده تحویل به مشتریان تبدیل شده است و همه محصولات تولیدی شرکت سایپا و زامیاد به صورت کامل و تجاری شده، از خطوط تولید خارج و به دست مصرف کننده می‌رسد.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: سایپا ، قوه قضائیه ، خودروسازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۱۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
تماما دروغ محضه :؛ یکساله منتظر ماشینم بهم نمیدن ؛
سایپا ورشکسته شده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
باید مدیران رده یک سایپا بدلیل ایجاد هرج و مرج در کشور اعدام شوند.
۱
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Iran (Islamic Republic of)
کیان
۱۵:۱۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
هر وقت همه تعهداتشو تحویل مشتری داد حسابه من یک کوییک ثبت نام کروم قرار بود ۳ ماهه بدن الان ۱۴ ماهه تو تاخیره جمع کنید بابا
۱
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۴:۵۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
فعلا که خودروی ما رو تحویل نداده با ۱۵ ماه تاخیر
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