باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی روز چهارشنبه با اشاره به بازدید از پارکینگ‌های گروه خودروسازی سایپا در خرداد سال جاری،‌ اظهار کرد: این بازدید به منظور نظارت بر پارکینگ‌ها و بررسی علل توقف خودروها انجام شد و متعاقب آن پروژه جامع جمع آوری، تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص در قالب یک برنامه ۵۰ روزه، با پیگیری و حمایت این دادستانی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط، در دستور کار گروه خودروسازی سایپا قرار گرفت که حسب گزارش‌های دریافت شده، اجرای آن تاکنون موفقیت‌آمیز بوده و تا حصول نتیجه‌ نهایی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌های شرکت سایپا، با ۶۹ درصد کاهش از ۱۲ هزار و ۷۷۰ دستگاه به حدود چهار هزار دستگاه رسیده و تکمیل و ترخیص مابقی خودروها تا پایان مهر به اتمام می‌رسد.

دادستان تهران، تولید خودروهای ناقص را یکی از مهم‌ترین دلایل انباشت محصولات در پارکینگ‌ها عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین دستاورد این طرح، توقف تولید خودروهای ناقص است و اکنون پارکینگ‌ها به محل نگهداری خودروهای تکمیل شده و آماده تحویل به مشتریان تبدیل شده است و همه محصولات تولیدی شرکت سایپا و زامیاد به صورت کامل و تجاری شده، از خطوط تولید خارج و به دست مصرف کننده می‌رسد.

منبع: قوه قضاییه