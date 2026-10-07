تنها جودوکار حاضر ایران در مسابقات قهرمانی جهان، از دور رقابت‌ها حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز از رقابت‌های جودو قهرمانی جهان که به میزبانی جمهوری آذربایجان و در شهر باکو پیگیری می‌شود، الیاس پرهیزگار تنها نماینده ایران در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم روی تاتامی رفت.

این مسابقات با حضور جودوکارانی که رنک زیر ۱۰۰ جهان را دارند برگزار می‌شود و پرهیزگار تنها نماینده ایران بود. ایران پس از هفت سال دوری در رقابت‌های جهانی شرکت کرد.

پرهیزگار که چند روز قبل در بازی‌های آسیایی ناگویا به مقام پنجمی رسید، در دور نخست مسابقات جهانی باکو استراحت داشت و سپس برابر هرکوویچ از اسلونی قرار گرفت و با شکست در این مبارزه، حذف زودهنگامی داشت.

برچسب ها: جودو قهرمانی ، جودوی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
همانطور که در رقابتهای آسیایی اخططارهای متعدد گرفت و باخت در جهانی هم اخطارهای متعدد گرفت و باخت .
آزموده را آزمودن خطاست .
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خروجی مدمدف اینه آقای میر اسماعیلی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خروجی میراسماعیلی اینه آقای وزیر ورزش !
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