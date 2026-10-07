باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز از رقابت‌های جودو قهرمانی جهان که به میزبانی جمهوری آذربایجان و در شهر باکو پیگیری می‌شود، الیاس پرهیزگار تنها نماینده ایران در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم روی تاتامی رفت.

این مسابقات با حضور جودوکارانی که رنک زیر ۱۰۰ جهان را دارند برگزار می‌شود و پرهیزگار تنها نماینده ایران بود. ایران پس از هفت سال دوری در رقابت‌های جهانی شرکت کرد.

پرهیزگار که چند روز قبل در بازی‌های آسیایی ناگویا به مقام پنجمی رسید، در دور نخست مسابقات جهانی باکو استراحت داشت و سپس برابر هرکوویچ از اسلونی قرار گرفت و با شکست در این مبارزه، حذف زودهنگامی داشت.