رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر این که طوفان الاقصی فراتر از تصور رژیم صهیونی بود؛ آورده است: دفاع از جبهه مقاومت تا آزادی قدس ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر عبداللهی در پیامی به مناسبت سالگرد عملیات دشمن شکن طوفان الاقصی اظهار داشت: این عملیات فراتر از تصور رژیم جعلی صهیونیستی بود و محاسبات دشمنان جبهه مقاومت را به هم ریخت و بر پیکره صهیونیست‌ها لرزه انداخت.

وی افزود: ۷ اکتبر راهبرد تدافعی جبهه مقاومت را به راهبرد تهاجمی برای دفاع مشروع از مردم فلسطین و سرزمین متعلق به آنان تبدیل نمود و به افول رژیم غاصب کودک کش و ظالم صهیونیستی سرعت بخشید.

عبداللهی خاطر نشان کرد: دشمنان امت اسلامی به ویژه صهیونیست‌های جنایتکار و بی وطن باید بدانند که حماسه آفرینی‌های شهدای جبهه مقاومت به ویژه شهدای والا مقام حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار تداوم خواهد داشت و پایان رژیم اشغالگر قدس را رقم خواهد زد.

وی تصریح کرد: به فضل الهی منویات و تدابیر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی در دفاع از آرمان مقدس فلسطین و جبهه مقاومت تا آزادی قدس شریف ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: طوفان الاقصی ، جبهه مقاومت
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