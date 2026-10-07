فایننشال تایمز گزارش داد خطر در تنگه هرمز دستمزد کاپیتان‌های نفتکش را تا ماهانه ۱۰۰ هزار دلار و پاداش عبور آنها را تا ۵۰ هزار دلار افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد افزایش خطر حملات در تنگه هرمز، دستمزد خدمه نفتکش‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌ها را به‌شدت افزایش داده است. بر اساس این گزارش، مالکان نفتکش‌ها برای ترغیب خدمه به عبور از این مسیر پرخطر، به کاپیتان‌ها تا ۱۰۰ هزار دلار در ماه و برای هر بار عبور از تنگه هرمز ۵۰ هزار دلار پاداش پرداخت می‌کنند؛ در حالی که دستمزد معمول کاپیتان‌ها حدود ۱۵ هزار دلار در ماه است.

این افزایش دستمزد تنها شامل کاپیتان‌ها نیست و ملوانان عادی نیز در برخی موارد تا شش برابر دستمزد معمول خود دریافت می‌کنند. فایننشال تایمز نوشت این شرایط در پی افزایش خطر حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌های تجاری ایجاد شده زیرا دست‌کم ۹۳ کشتی هدف حمله قرار گرفته و ۲۴ دریانورد جان خود را از دست داده‌اند.

در همین حال، تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و جریان نفت از این مسیر حدود یک‌سوم کمتر از سطح پیش از جنگ گزارش شده است. کاهش تردد و افزایش ریسک، نرخ حمل نفتکش‌ها را نیز بالا برده و نرخ روزانه برخی نفتکش‌ها به حدود ۱.۳ میلیون دلار رسیده است.

هزینه سوخت کشتی‌ها نیز حدود ۶۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بیمه خطر جنگ برای نفتکش‌هایی که از منطقه عبور می‌کنند می‌تواند تا ۲۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد. با وجود این هزینه‌ها و خطرات، برخی شرکت‌های نفتی و مالکان کشتی همچنان به عبور از هرمز ادامه می‌دهند تا جریان صادرات نفت حفظ شود.

منبع: فایننشنال تایمز

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتیرانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
تنگه هرمز باید محلی برای خفه کردن دشمنان ایران باشد چه دشمن داخلی و چه دشمن خارجی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
بویر احمد
۱۷:۲۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
شما که اعلام می کنید تنگه هرمز بسته است و چیزی رد نمیشه پس اینا از کجا رد میشن
۱
۰
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